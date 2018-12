Central European University | Orban ha vinto | l’università di Soros lascia Budapest

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Viktorhail braccio di ferro. Lafondata da Georgetrasferisce le sue attività principali daa Vienna. “La Ceu è stata espulsa – ha scritto il presidente Michael Ignatieff in una dichiarazione pubblicata sul sito dell’ateneo – Un’istituzione americana è stata cacciata da un paese che è alleato della Nato. Un’istituzione europea è stata estromessa da un paese membro dell’Ue”., fondata nel 1991 e accreditata negli Stati Uniti e in Ungheria, accoglie 1200 studenti tra master e PhD in materie umanistiche, scienze sociali, giurisprudenza, finanza. Il trasferimento arriva dopo i contrasti con il governo di, che ha individuato nel miliardario di origine ungherese un nemico e ha varato norme apparentemente finalizzate ad ostacolare l’attività del. Questo trasferimento, previsto da ...