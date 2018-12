C’è da essere ottimisti?

Reddito di cittadinanza - il caso delle tessere. Di Maio : «Ordine alle Poste» Ma C’è l’incognita della manovra : Il vicepremier M5S ha annunciato il via alle «Carte di cittadinanza» per il sussidio. Ma la legge che lo istituisce ancora non è approvata. E in tv la sottosegretaria Castelli non risponde

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Non C’è nessun giallo sulle tessere”. Poi la spiegazione su chi le stamperà : “Non c’è nessun giallo sulle tessere elettroniche. Ho già dato ordine al mio staff, da due settimane, di lavorare con Poste per avviare tutto il progetto sul Reddito di cittadinanza, che include la stampa”. Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sul processo che dovrà dare il via alla nuova misura fortemente voluta dal M5s. L'articolo Reddito di cittadinanza, Di Maio: “Non c’è nessun ...

Raz Degan : “Nel mio cuore C’è solo una Paola e resterà per sempre. Mi manca essere papà" : "Nel mio cuore c'è solo una Paola e resterà per sempre. Basta". La storia d'amore tra Paola Barale e Raz Degan sembrava esser solida, ma da qualche anno i due non fanno più coppia fissa. Un legame così importante è però difficile da dimenticare e il modello israeliano, ospite al Maurizio Costanzo Show, ne ha ribadito l'importanza. Dopo la Barale, sembra non aver più avuto una relazione importante, ...

Manovra - Bersani : “Va aggiustata o andiamo contro un muro. Gesto di Ciocca? C’e’ da vergognarsi di essere italiani” : “Il Gesto dell’europarlamentare Ciocca con la sua scarpa sugli appunti di Moscovici? C’è da vergognarsi di essere italiani. E’ una vergogna, uno scandalo”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale dal deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, intervistato da Lanfranco Palazzolo. L’ex ministro analizza la Manovra del governo M5s-Lega: “Il governo italiano qualche gorno fa ha mandato una letterina alla Ue, dicendo che ...

Tumori - Nadia Toffa : “C’è tanta invidia sociale in Italia” - “non ho mai detto di essere guarita” : “non devo andare da nessuna parte a cercare la felicità, ce l’ho qui, ora. La felicità è l’hic et nunc. Vivo ora, perché sono viva”. E’ quanto ha dichiarato Nadia Toffa in una lunga intervista a Uno, nessuno, 100Milan in onda su Radio 24 in cui ha parlato del suo tumore. “non ho paura della morte – ha detto la ‘Iena’ – E non vorrei mai sapere quando morirò, perché non saprei che fare. Io voglio vivere la mia vita normale, ...

Perché a essere una “brava ragazza” non C’è nulla di male : Spesso si sente dire “Le brave ragazze vanno in Paradiso, le cattive dappertutto”. È sicuramente vero, ma c’è un “però”. Nell’immaginario collettivo le “bad girl” sono le ragazze inavvicinabili che tutti rispettano, stimano e di cui ognuno vuole essere amico o partner di vita. Sono state le protagoniste di moltissimi film, canzoni, nonché star indiscusse dello show business: pensate un po’ a Courtney Love. Quanti di voi preferiscono il suo ...