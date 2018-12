Catania | uccide il figlio di 3 mesi Mamma arrestata

Catania - uccide il figlio di 3 mesi lanciandolo a terra : per il legale “era depressa” : Tragedia familiare a Catania, dove una donna di 26 anni è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso il figlio di tre mesi. La dinamica è crudele: lo avrebbe scosso con forza, lanciato e sbattuto a terra più volte. L’episodio risalirebbe al 14 novembre; il bambino, nato il 30 luglio, è stato portato all’ospedale Cannizzaro di Catania e poi al Garibaldi, dove è morto il giorno dopo. Aveva un grosso ematoma e numerose emorragie. ...

