Catania | giovane donna uccide il figlio neonato | ' Mi si è oscurata la mente'

Blastingnews

: Catania, giovane mamma uccide figlio di appena tre mesi scagliandolo a terra: il Gip 'ha agito con dolo' | il Sito… - ilSitodiSicilia : Catania, giovane mamma uccide figlio di appena tre mesi scagliandolo a terra: il Gip 'ha agito con dolo' | il Sito… - VelvetMagIta : Arrestata giovane mamma a #Catania: è accusata di avere ucciso il proprio figlio neonato gettandolo a terra.… - amicoCelebrity : La giovane mamma aveva una #depressione post-partum aggravata da precedenti problemi -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Avrebbe scaraventato a terra il suo bambino, sostenendo in un primo momento la tesi di un tragico incidente, salvo poi ammettere la responsabilità della propria azione, dovuta ad un momentaneo “annebbiamento del cervello”. La ventiseienne catanese, neomamma da appena tre mesi, ha così spiegato agli inquirenti l’episodio che, lo scorso 14 novembre, l’ha resa protagonista di quel gesto tanto incomprensibile quanto innaturale per una madre, se non inquadrato in un contesto delicato come quello del frequente disagio conseguente al periodo post parto. Lasi trova attualin stato di fermo, in seguito all’interrogatorio del Pubblico Ministero, durante il quale ha ammesso la propria colpa.‘Non so spiegare perché l’ho ucciso’ “Amavo il mio bambino, non so perché l’ho ucciso”. Disperazione e consapevolezza della gravità di un gesto certanon premeditato, ma compiuto sotto ...