Catania | arrestata 26enne | avrebbe ucciso il figlio di 3 mesi lanciandolo a terra

Uccide il figlio 3 mesi lanciandolo a terra : arrestata 26enne a Catania : Una 26enne è stata arrestata dalla polizia a Catania con l'accusa di avere ucciso il proprio figlio di tre mesi lanciandolo a terra. Il neonato è morto in ospedale, lo scorso 15 novembre, il giorno dopo il ricovero per le ferite riportate alla testa. La notizia si è appresa oggi, dopo che personale del commissariato Borgo Ognina ha eseguito nei confronti della donna un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal Gip, su ...