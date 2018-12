Caso Di Maio | il padre Antonio chiede scusa con un video su Facebook | «Mio figlio Luigi

Il Caso Di Maio - le accuse e la difesa del vicepremier : Dalla denuncia a "Le Iene" di lavoro in nero ai presunti abusi edilizi e redditi sospetti. Verità o gogna mediatica?

Caso Di Maio - le Iene non mollano e incalzano il ministro : «Ci sono due cose da chiarire» : Filippo Roma torna sul Caso Di Maio . La Iena, che nell'ultima settimana ha ricevuto minacce di morte per l'inchiesta aperta sul vice premier, è tornato a parlare del Caso , visto che sono emersi altri ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta 4 fake news : è vero che il Caso di papà Di Maio è come quello di papà Boschi e di papà Renzi? : E’ vero che il caso di papà Di Maio è simile o identico ai casi di papà Boschi e di papà Renzi? E’ vero che Matteo Salvini denunciando Francesco Belsito nel processo per appropriazione indebita sui 49 milioni rubati della Lega ha fatto il suo dovere e ha garantito che il processo faccia il suo corso sia con Umberto Bossi sia con Belsito? E’ vero che la commissione ministeriale che deve decidere l’analisi costi-benefici ...

Caso Di Maio senior - il faro del Fisco sui cambi di società e il giallo della rapina : Non è mai stato titolare dell'Ardima eppure Antonio di Maio deve all'Agenzia delle entrate 176.000 euro. È giallo sulle motivazioni che hanno fatto scattare l'atto di ipoteca a carico di Di Maio ...

Caso Di Maio - M5s attacca stampa scomoda : "Presto una legge sugli editori" : Ha avuto un primo picco quando il MoVimento è entrato ufficialmente nel governo, condividendo la responsabilità del potere esecutivo con un'altra forza politica e stiamo osservando il culmine in ...

Caso Regeni - Di Maio : Egitto dia risposte : 16.48 Sul Caso Regeni "il governo in questi mesi ha provato la strada del dialogo con uno Stato che deve darci risposte " e"ha assicurato risposte efficaci".Così il vicepremier e titolare Mise Di Maio . Se le risposte "non dovessero arrivare, ne trarremo le conseguenze", ha anche detto Di Maio . Stop all'export di armi italiane? "Si compromettono tutti i i rapporti". Alla domanda se le conclusioni riguarderanno anche le attività dell'Eni nel ...

Caso Regeni - Di Maio e Moavero stanno con Fico : “La verità è più importante del commercio” : Anche Luigi Di Maio e il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi stanno con Roberto Fico e appoggiano la decisione di strappare con l’Egitto in assenza di evoluzioni sul fronte delle indagini per la morte di Giulio Regeni. Se ieri il presidente M5s della Camera ha scelto in autonomia di bloccare i rapporti con il Parlamento egiziano e lo stesso premier Giuseppe Conte ha frenato dicendo di “non sapere i motivi del gesto”, ...