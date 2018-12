laragnatelanews

: Capodanno, Mille e una Sauna alle Terme Romane in Slovenia, un’idea originale - laragnatelanews : Capodanno, Mille e una Sauna alle Terme Romane in Slovenia, un’idea originale - evyna : Capodanno, Mille e una Sauna alle Terme Romane in Slovenia, un’idea originale - eleonoraj95 : Quando esci sprecando due ore della tua vita per organizzare un cazzo di capodanno, e poi te ne torni a casa incazz… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018)e unaSecca, umida, balsamica, ad infrarossi: c’è unaper ogni gusto!Il meteo conferma che l’inverno è ufficialmente arrivato e, con l’inverno, anche pioggia, neve, nebbia e raffreddori! Ma se agli agenti atmosferici non ci si può opporre, per contrastare i malanni di stagione, rigenerarsi e rilassarsi si può scegliere di dedicarsisaune, veri toccasana per molti piccoli disturbi.Al centro termale di Rimske sono disponibili otto saune, posizionate sia all’interno che all’esterno della struttura, che offrono sei diversi programmi, ciascuno con una sua caratteristica specifica. Il denominatore comune? Insi entra rigorosamente nudi: il costume o l’asciugamano, con il calore e la sudorazione, possono causare fastidiose irritazioni -oltre a favorire la proliferazione di germi e batteri !- e costituiscono una barriera che impedisce la ...