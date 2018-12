Capodanno a Casamicciola | il 31 dicembre sarà festa in piazza con gli Eiffel 65

Blastingnews

(Di lunedì 3 dicembre 2018)la coinvolgente musica dance degli65 ad animare ladi, in provincia di Napoli. Il veglione di San Silvestro 2018allestito inMarina, eanche allietato dalla presenza di Dj Nana, dal resident Ivano Veccia e dalla voce di Vin Twin. La manizione pubblica di fine annopresentata da Gaetano Ferrandino e rientra tra gli appuntamenti principali del cartellone natalizio organizzato dall’amministrazione comunale di, in sinergia con Amca srl. Il via ai festeggiamenti è fissato per il giorno precedente alla Santissima Immacolata, con accensione delle luminarie e concerto natalizio, mentre il sipariocalato la sera dell'Epifania, il 6 gennaio 2019.Gli65 protagonisti del2019 aPresenti sulla scena eurodance da venti anni, gli65 saranno quindi i grandi protagonisti ...