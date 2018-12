Cani e gatti | 8 consigli per prendersene cura in inverno

Da Gattinara allo Zambia : servizio civile tra i contadini afriCani : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Da Gattinara allo Zambia: ...

Salah vuole salvare 4000 Cani e gatti randagi egiziani dal probabile macello : In Egitto cresce lo sdegno per la prevista esportazione di più di quattromila cani e gatti randagi verso Paesi in cui, al posto di una famiglia adottiva, troveranno le cucine di ristoranti di carne. E, ora, anche l’attaccante del Liverpool Mohamed Salah si scaglia contro il progetto: "gatti e cani non saranno esportati da nessuna parte. Non succederà", assicura il campione egiziano su Twitter. ?? ??? ????? ...

Salah vuole salvare 4000 Cani e gatti randagi egiziani dal probabile macello : In Egitto cresce lo sdegno per la prevista esportazione di più di quattromila cani e gatti randagi verso Paesi in cui, al posto di una famiglia adottiva, troveranno le cucine di ristoranti di carne. E,...

Un robot che combatte l’obesità di Cani e gatti : Lasciar soli i propri animali è una sorta di dramma interiore per molti proprietari di cani e gatti. In loro soccorso sono arrivati vari accessori, camere e robot, utili per intrattenere, controllare e dar da mangiare agli animali domestici. Queste e altre funzioni sono eseguite dal Pet Fitness robot firmato da Varram, che lo ha progettato per stimolare i loro cinque sensi, al fine di mantenerli attivi ed evitare che diventino obesi. Lo sviluppo ...

Idee regalo per chi ama i Cani e i gatti : I giornalisti de L'Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L'Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale.Potrebbe essere il regalo perfetto per l'amica che non si separa mai dal suo cucciolo, o per te che hai un gattino e lo vorresti portare in giro con te anche ...

Cani e gatti hanno il senso del tempo? : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Maltempo : in Sicilia morti annegati 400 Cani e gatti randagi : Stanno riemergendo in queste ore dal fango anche le carcasse di cani e gatti che sono morti annegati in questi giorni di Maltempo. Non è affatto facile fare un conto di quanto possano essere le vittime a quattro zampe in queste tragiche giornate che hanno colpito la Sicilia ma visto l’alto numero di animali randagi, in particolare cani che sono presenti in tutta l’Isola non possiamo escludere che possano essere diverse centinaia i ...

Il diabete colpisce anche Cani e gatti : ecco i sintomi e come si può prevenire : Il diabete non colpisce solo gli uomini ma anche i loro amici a quattro zampe: questa patologia interessa infatti, in forme diverse, anche cane e gatto e può portare a una qualità della vita ridotta e a una morte precoce. prevenire però si può e se curato il diabete negli animali, così come nelle persone, comporta una vita quasi del tutto normale. Per questo MSD Animal Health, in occasione della Giornata Mondiale del diabete che si svolgerà il ...

Una proposta di legge per vietare il consumo di carne di Cani e gatti : I senatori di Fratelli d'Italia hanno presentato una proposta di legge per vietare esplicitamente il consumo per fini alimentari di carne di cani e gatti. In Italia, ad oggi, nessuna norma prevede un esplicito divieto, ma di fatto c'è già il divieto di venderla ed è desumibile anche quello per il consumo.Continua a leggere

Cani e gatti in casa : nel cambio di stagione occhio ai parassiti in autunno - mai abbassare la guardia : Difendere i propri animali in casa implica un impegno anche, e soprattutto, con il cambio di stagione. E’ l’Ordine dei Medici Veterinari di Roma provincia a spiegare che il passaggio dal caldo al freddo non va trascurato, anzi con il cambiamento climatico è sempre opportuno prevedere un piccolo check-up al nostro amico con una visita dal veterinario, che saprà valutare lo stato delle vaccinazioni e prevedere un monitoraggio delle sue condizioni ...

Monge bussa al mercato cinese «Il nostro cibo Made in Italy piace di più anche a Cani e gatti» : View Larger Image Monge bussa al mercato cinese «Il nostro cibo Made in Italy piace di più anche a cani e gatti» Qual è l'andamento del mercato del pet food? «Continua a crescere, con leggere punte ...

Vaccino eptavalente per Cani e gatti : Una delle tante incombenze da padrone di cane è quella delle vaccinazioni e tra di esse c’è anche il Vaccino eptavalente. Similmente vale per i gatti. Vediamo come comportarci per capire se e quando allertarci e come approcciare questo impegno in modo da non scordarci gli appuntamenti più importanti rischiando di mettere a rischio la salute del nostro cagnone. (altro…) The post Vaccino eptavalente per cani e gatti appeared first on Idee ...

Cani e gatti modelli per il calendario 2019 : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Cani e gatti modelli per il ...

Cani e gatti al ristorante la carica dei 101 locali che amano gli animali : Anche qui l'attenzione all'ambiente e al mondo animale è significativa: gli avventori in bicicletta avranno uno sconto e le torte di compleanno dall'esterno possono entrare solo nel caso il cliente ...