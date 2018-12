Cambiasso | ' CR7? E' come quando dici che una donna ha la caviglia grossa'

calciomercato

: Ascolti Cambiasso dire cose sensate sul mancato derby di Baires e provi a dargli fiducia. Va in pubblicità e, al ri… - salvoanzaldi : Ascolti Cambiasso dire cose sensate sul mancato derby di Baires e provi a dargli fiducia. Va in pubblicità e, al ri… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Esteban, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato con ammirazione di Cristiano Ronaldo: 'A me fa quest'effetto', spiega l'ex centrocampista argentino dagli studi di Sky Sport : ' Saiunapiace a tutti e tuche ha la? Stai semplicemente cercando una cosa per cui non ti piaccia. Invece io mi innamoro ogni domenica di più di Cristiano ...