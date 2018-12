Cambiamenti climatici | Ricciardi ISS | “Due generazioni | ovvero 20 anni | per salvare il

Mai così grave la minaccia posta dai Cambiamenti climatici : Katowice, Polonia,, 2 dic., askanews, - La minaccia posta all'umanità dai cambiamenti climatici 'non è mai stata più grave' e deve spingere la comunità internazionale 'a fare molto di più'. E' quanto ...

In Polonia iniziata conferenza ONU sui Cambiamenti climatici - : Circa 30mila delegati provenienti da tutto il mondo, inclusi capi di governo e ministri responsabili di questioni ambientali e climatiche, sono giunti in Polonia per partecipare alla conferenza. ...

Cambiamenti climatici - dalla Bei 160 miliardi in arrivo : Il 46% con un reddito annuale lordo sotto i 12000 euro è convinto che le buone pratiche contro il clima gravino sull'economia. Coloro che guadagno il doppio e la pensano allo stesso modo, sono invece ...

Cambiamenti climatici - il WWF : “Per combatterli è necessario il Pacchetto Katowice” - ecco di cosa si tratta : Da domenica 2 dicembre i negoziatori di tutti i governi saranno a Katowice, in Polonia, per prendere parte alla XXIV Conferenza delle Nazioni Unite sul clima, che arriva appena dopo la pubblicazione di numerosi e autorevoli report che descrivono gli impatti catastrofici del cambiamento climatico che sono già sotto i nostri occhi, e andranno in futuro ad aumentare, soprattutto in assenza di un intervento urgente e un potenziamento delle azioni ...

Al via domani la COP24 : leader mondiali - esperti - attivisti si riuniscono per porre un freno ai Cambiamenti climatici : Al via domani, domenica 2 dicembre a Katowice, in Polonia, i lavori della Conferenza delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, COP24: leader mondiali, esperti, attivisti e rappresentanti del settore privato e della comunità locale si riuniranno per individuare le azioni concrete per realizzare gli impegni dell’Accordo di Parigi, siglato in occasione della COP21. L’obiettivo è contenere l’aumento della temperatura media ...

Cambiamenti climatici - l’allarme : aumentano le malattie mentali - i suicidi - l’ansia e la depressione : Con l’aumento delle temperature aumentano anche i livelli di stress, aggravando i tassi di ansia, depressione, e nei casi più estremi di suicidio. In una ricerca appena pubblicata sul Medical Journal of Australia, gli scienziati di base nella Macquarie University di Sydney hanno per la prima volta messo in relazione le temperature mediane massime annuali e i suicidi, sia di uomini che di donne, in tutti gli stati e territori australiani. ...

Cambiamenti climatici - la prova dallo spazio : Scioglimento dei ghiacciai, avanzamento dei deserti e temperature in continuo aumento: è l’impietosa radiografia del nostro pianeta mostrata in un video (in basso a corredo dell’articolo) diffuso pochi giorni fa dalla Nasa. L’agenzia statunitense ha utilizzato immagini scattate a partire dal 1997 da diversi satelliti, che da oltre vent’anni monitorano lo stato di salute della Terra. Dall’alto sono ben visibili le conseguenze ...

I Cambiamenti climatici hanno portato a una grande riduzione delle coltivazioni di Mais : Una delle tante conseguenze dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta è la forte diminuzione delle coltivazioni di Mais in Italia, arrivate a ridursi del 40% negli ultimi 20 anni. Secondo gli...

I Cambiamenti climatici stanno mettendo a rischio la nostra salute : diabete e malattie cardiache in aumento per le ondate di calore : Il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici influenzano anche la nostra salute. Le ondate di calore sempre più frequenti, infatti, minacciano la salute di milioni di persone in tutto il mondo, sempre più vulnerabili a causa di questo fenomeno climatico, soprattutto anziani e individui con malattie croniche: nel 2017 nel mondo erano 157 milioni gli individui vulnerabili, ovvero 18 milioni in più rispetto all’anno precedente. ...

Nasa - in un video 20 anni di Cambiamenti climatici : Un pianeta che pulsa di vita, ma che negli ultimi decenni ha subito profondi cambiamenti climatici. Ghiacci artici che si sciolgono, soprattutto al polo Nord, deserti che avanzano , zone verdi che ...

I costi dei Cambiamenti climatici preoccupano gli italiani : ... il 26% ritiene che l'effetto di dette misure può essere positivo sull'economia, mentre solo il 21% degli europei condivide quest'opinione, percentuale che scende addirittura all'11% per i cinesi. In ...

Usa - Trump boccia la Federal Reserve e nega l'allarme sui Cambiamenti climatici : Mario Calabresi Sostieni il giornalismo Abbonati a Repubblica Tags Argomenti: clima economia Federal Reserve usa Protagonisti: Jerome Powell © Riproduzione riservata 28 novembre 2018 Articoli ...

Trump insiste : “Non credo ai Cambiamenti climatici provocati dall’uomo” : “Non credo ai cambiamenti climatici provocati dall’uomo e non credo all’opinione diffusa tra gli scienziati“: in un’intervista al Washington Post il presidente USA Donald Trump respinge al mittente le conclusioni del rapporto elaborato dalla sua stessa amministrazione. “Guardiamo alla nostra aria e alla nostra acqua, sono ora a un livello record di pulizia“, afferma il tycoon che liquida come “non ...