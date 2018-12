Caltanissetta | i carabinieri interrompono una corsa clandestina di cavalli | 7 arresti

Blastingnews

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Idel Comando Provinciale dihanno arrestato ieri mattina sette persone, nel corso di un'operazione coordinata dalla locale Procura della Repubblica. Sono finiti in manette a vario titolo Michele Messineo di 20 anni, Pietro Messineo di 43, Masimiliano Messineo di 42, Gianluca Messineo di 38, Antonio Messineo di 45, Massimiliano Guttilla di 34 e Michele Gambino di 45 anni.LaI sette, tra cui due fantini e cinque organizzatori, sono stati sorpresi in flagranza di reato ieri mattina intorno alle 7 in via Salvatore Averna, presso la zona industriale della città siciliana. I presunti colpevoli, infatti, avevano organizzato unatra dueche si svolgeva intorno alle vie periferiche della città. E mentre i due animali procedevano a grande velocità, montati dai rispettivi fantini, fra cartelli stradali e semafori non ancora attivi, gli ...