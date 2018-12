Calcio | nasce la terza Coppa Europea | cosa è la UEL2 e come funziona? Regolamento

Calcio - Serie A 2018-2019 : clamoroso pareggio del Napoli con il Chievo - campionato già chiuso? Rinasce l’Empoli : Pomeriggio davvero sorprendente per quanto riguarda la tredicesima giornata del campionato della Serie A di Calcio. Al San Paolo andava sicuramente in scena la sfida più interessante, anche in chiave scudetto: il discorso però sembra essersi già chiuso dopo un terzo dei turni da disputare. I partenopei guidati da Carlo Ancelotti infatti non vanno oltre uno scialbo 0-0 davanti al pubblico di casa con il Chievo che disputa una partita molto ...

Serie A - uno sguardo al futuro : nel 2021 nascerà il canale della Lega Calcio? : Il calcio è sempre più Legato al mercato e al business. La Serie A ovviamente cerca di stare al passo. I nuovi diritti tv (Sky e Dazn) scadranno nel 2021 e in cantiere ci sono già nuovi progetti. Il campionato italiano vuole evolversi e diventare indipendente. La Lega Calcio sta pensando alla nascita di un nuovo canale nel 2021 per trasmettere i match della Serie A. Un canale streaming, seguendo le orme dello stesso Dazn. L’indiscrezione è ...

Accadde oggi - 26 ottobre 1863 : nasce il Calcio : Continua l’appuntamento con la rubrica ‘Accadde’oggi. Il 24 ottobre 1857 a Sheffield, Nathaniel Creswick fondò la prima squadra di calcio della storia: lo Sheffield FC. Pochi anni dopo, il 26 ottobre 1863, a Londra, presso la Free Mason’s Tavern, venne fondata la Football Association, prima federazione calcistica nazionale che unificò definitivamente il regolamento. Queste scelte posero fine al dubbio che riguardava ...

Nasce la nazionale di Calcio della Sardegna : Sono già 50 le federazioni al mondo riunite presso l'associazione internazionale degli Stati indipendenti non riconosciuti, ma il numero appare destinato a salire.

Un maestro elementare sta facendo rinascere la Nazionale di Calcio finlandese : Da quando un ex insegnante di matematica ed educazione fisica è stato promosso allenatore, la Finlandia sta vincendo come mai fatto prima The post Un maestro elementare sta facendo rinascere la Nazionale di calcio finlandese appeared first on Il Post.

Nasce la Lega americana di Calcio : Il presidente della Lega messicana di calcio, Enrique Bonilla, ha dichiarato che una “Lega americana” tra Messico, Stati Uniti e Canada “è una possibilità” in futuro. “Dobbiamo decidere come farlo, vedere i pro e i contro, ma sarebbe un modo per crescere e competere”, ha detto Bonilla. “Se (i tre paesi) possono organizzare una Coppa […] L'articolo Nasce la Lega americana di calcio proviene da Serie ...