Calabria | donato defibrillatore portatile al Soccorso Alpino del Pollino

(Di lunedì 3 dicembre 2018) La stazionedele Speologicoha in dotazione unad alta resistenza. Lo strumento salvavita, utilizzabike anche in presenza delle piu’ avverse condizioni meteo, e’ statodal Lions Club di Castrovillari guidato da Michele Martinisi.La cerimonia di consegna delsi e’ svolta in occasione della cena di fine anno della Stazione che si e’ svolta quest’anno a Cerchiara dialla presenza di numerosi volontari e delle loro famiglie.Nel corso della serata si e’ proceduto inoltre alla consegna del premio “Stazioneanno 2018” alle mamme di Domenico Bloise e Antonio De Rasis, in memoria dei due giovani volontari appartenenti alla Stazione deceduti entrambi quest’anno. De Rasis e’ la guida escursionistica che il 20 agosto scorso ha perso la ...