Bruxelles ci avverte | bene il cambio di toni sul bilancio | ma servono i fatti

Al Rome-Med Conte avverte Bruxelles : "Non è in gioco il futuro del Mediterraneo ma dell'Europa" : In attesa del match serale a Bruxelles , Giuseppe Conte si cimenta in un ambito che comincia a essergli congeniale: la politica estera. E lo fa volando alto, citando Braudel e Aldo Moro, e rilanciando la vocazione mediterranea dell'Italia. Il presidente del Consiglio chiude i lavori della quarta edizione dei Rome-Med – Mediterranean Dialogues – promossa dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale e dall'Ispi. Una ...

Manovra - Salvini avverte Bruxelles : “La Manovra non si tocca!” : Manovra – Salvini senza andare troppo per le lunghe avverte Bruxelles: “La Manovra non si tocca” Il titolare del Viminale manda un messaggio chiaro a Bruxelles: “No, le manovre lacrime e sangue, spedite via fax da Bruxelles, che hanno massacrato gli italiani, con noi non funzionano. Non torniamo indietro di mezzo centimetro”. Poi il ministro degli Interni esplicita in modo chiaro la sua posizione: “Le proposte ...