Borse | risale l' ottimismo sulle prospettive ma lo spread rimarrà alto

Lo spread risale a 321. Borse europee negative - Milano «tiene» con Tim : Le tensioni politiche nel Regno Unito legate all'uscita dall'Europa e il braccio di ferro tra Italia e Ue sulla bozza di Legge di bilancio 2019, attesa in settimana la posizione della Commissione, restano i due temi centrali per i mercati finanziari europei. A Piazza Affari, dove l'indice Ftse Mib sconta lo stacco cedola di cinque big del listino, protagoniste le azioni Telecom dopo la nomina del nuovo a.d. Giù lusso e petroliferi... ...

