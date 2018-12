: Accordo USA/Cina sui dazi e... Le borse volano.. un po come se io vincessi al Superenalotto e una famiglia in Austr… - M_decimoMeridio : Accordo USA/Cina sui dazi e... Le borse volano.. un po come se io vincessi al Superenalotto e una famiglia in Austr… - NotizieIN : Borsa Milano sprint, su scia asiatiche - FiGugliucci : RT @Agenzia_Ansa: La Borsa di Milano apre in rialzo (+2,09%). Indice Ftse Mib a 19.589 punti -

Avvioper ladiche ha aperto la mattinata con il Ftse Mib a +2,24% a quota 19.614 punti;All Share a +2,26%.Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 282punti base, rispetto ai 290della chiusura di venerdì Chiusura in forte rialzo per le Borse cinesi, trainate dalla tregua sui dazi raggiunta da Cina e Usa dopo l'incontro fra presidente Usa Trump e presidente cinese Xi Jinping, a margine del G20 di Buenos Aires. Shanghai ha chiuso in rialzo del 2,57%,a 2654,8 punti. Shenzhen ha guadagnato il 3,27% a fine seduta.(Di lunedì 3 dicembre 2018)