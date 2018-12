Boccia:Conte convinca vice o si dimetta

: #Boccia: Conte convinca i suoi vicepremier o si dimetta. Fossi in lui gli farei rinunciare a 2 mld a testa - TgLa7 : #Boccia: Conte convinca i suoi vicepremier o si dimetta. Fossi in lui gli farei rinunciare a 2 mld a testa - stupronato : RT @MediasetTgcom24: Manovra,Boccia: per infrazione Conte convinca suoi vice o dimissioni #Manovra - g_tabacchi : RT @rep_torino: Torino, migliaia di imprese riunite per il Sì Tav. Boccia: 'Conte convinca i suoi vicepremier o si dimetta'. [news aggiorna… -

"Se fossi inconvocherei i duepremier e gli chiederei di togliere due miliardi per uno visto che per evitare la procedura d'infrazione bastano 4 miliardi. Se qualcuno rifiutasse mi dimetterei e denuncerei all'opinione pubblica chi non vuole arretrare". Lo ha detto, presidente di Confindustria concludendo la manifestazione delle imprese a Torino per il sì Tav. "Una promessa a Di Maio: se ci convoca tutti non lo contamineremo. A Salvini, che ha preso molti voti al Nord, dico di preoccuparsi dello Spread".(Di lunedì 3 dicembre 2018)