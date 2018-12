ilsole24ore

: Boccia: «Evitare procedura d’infrazione Ue. Conte convinca Salvini e Di Maio o si dimetta» - anna_mitica : Boccia: «Evitare procedura d’infrazione Ue. Conte convinca Salvini e Di Maio o si dimetta» - andreamaurino : RT @Roby_Giordano: Presid.Confindustria Boccia:'Se fossi in Conte convocherei i 2 vicepremier e gli chiederei di togliere 2 miliardi per un… - Roby_Giordano : Presid.Confindustria Boccia:'Se fossi in Conte convocherei i 2 vicepremier e gli chiederei di togliere 2 miliardi p… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) La manifestazione nelle ex Officine Grandi Riparazioni. Rappresentata una dozzina di categorie produttive.: «Se fossi inconvocherei i due vicepremier e gli chiederei di togliere due miliardi per uno visto che perlad'infrazione bastano 4 miliardi. Se qualcuno rifiutasse mi dimetterei e denuncerei all'opinione pubblica chi non vuole arretrare»...