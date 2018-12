Boccia | Conte convinca i vicepremier a tagliare 4 miliardi o lasci

Boccia al governo : «Evitare procedura d'infrazione Ue. Conte convinca i vicepremier o si dimetta» : Rappresentano una dozzina di categorie produttive, tra loro gli industriali della Confindustria , gli artigiani di Cna e Confartigianato , il mondo delle cooperative, i commercianti, le imprese edili ...

Tav - Boccia : pazienza al limite. Su manovra : Conte convinca vice o via : Tav, Boccia: pazienza al limite. Su manovra: Conte convinca vice o via 3mila imprese e 12 associazioni alle Ogr per sollecitare rilancio grandi opere. Leader di Confindustria: "Infrastrutture includono". E chiede al premier di convincere Di Maio e Salvini a evitare procedura d'infrazione o di dimettersi. No Tav: ...

Boccia al governo : «Evitare procedura d’infrazione Ue. Conte convinca i vicepremier o si dimetta» : La manifestazione nelle ex Officine Grandi Riparazioni. Rappresentata una dozzina di categorie produttive. Boccia: «Se fossi in Conte convocherei i due vicepremier e gli chiederei di togliere due miliardi per uno visto che per evitare la procedura d'infrazione bastano 4 miliardi. Se qualcuno rifiutasse mi dimetterei e denuncerei all'opinione pubblica chi non vuole arretrare»...

Manovra - Conte : “Deficit sotto al 2%? Non sto lavorando per questo”. Poi legge una poesia - ma non replica a Boccia : “Manovra? Confido in una soluzione condivisa con l’Ue che ci possa evitare la procedura d’infrazione. Deficit/Pil sotto al 2%? Non sto lavorando a questo obiettivo”. Così il premier Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, per la giornata mondiale della disabilità. Dopo aver replicato a tre domande dei cronisti, Conte ha poi improvvisato una poesia sul tema della disabilità, ma non ha voluto ...

Sì Tav - imprenditori a Torino : "Pazienza finita" | Boccia : "Conte convinca i due vicepremier a tagliare 4 mld o si dimetta" : Tremila imprenditori arrivati da tutta Italia a Torino per sollecitare il rilancio delle infrastrutture a partire dalla Tav. A nome delle 12 associazioni d'impresa presenti ha parlato il presidente di Confindustria, Boccia: "La nostra pazienza è quasi al limite". Dura replica del movimento No Tav.

Torino - Boccia : “4 miliardi per evitare la procedura di infrazione. Conte convinca i due vicepremier o si dimetta” : “Se fossi in Conte convocherei i due vicepremier e gli chiederei di togliere due miliardi per uno visto che per evitare la procedura d’infrazione bastano 4 miliardi. Se qualcuno rifiutasse mi dimetterei e denuncerei all’opinione pubblica chi non vuole arretrare”. Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia parla così durante l’incontro delle categorie produttive a sostegno della Tav a Torino. “Siamo contro questa manovra ...

Manovra - l'appello di Boccia a Conte : "Evitare procedura d'infrazione - convinca i due vicepremier". Intanto Salvini assicura : "Quota 100 ... : Ed ha ammonito: la "strategia" espansiva di bilancio che il governo italiano ha adottato" con la Manovra economica per il 2019 "non sembra funzionare ed è importante per l'economia italiana che ...

Manovra - Boccia : per infrazione Conte convinca suoi vice o dimissioni : "La stagione degli alibi è finita oggi". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, si è rivolto al premier Giuseppe Conte, invitandolo a correggere la Manovra. "Se fossi in lui - ha detto -...

Vincenzo Boccia - l'ultimatum a Conte : 'Chieda ai vicepremier di arretrare - sennò si dimetta' : Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ha lanciato un consiglio dal sapore di ultimatum per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Al premier restano appena 48 ore per convincere l'Unione ...

Boccia : evitare procedura d’infrazione Ue Conte convinca vicepremier o si dimetta : Stati generali delle imprese per sollecitare il rilancio delle infrastrutture a partire dalla Torino-Lione. Il presidente di Confindustria Boccia: «Il messaggio è chiaro, sì all’opera»

Boccia : Conte convinca vice o si dimetta : 19.18 "Se fossi in Conte convocherei i due vicepremier e gli chiederei di togliere due miliardi per uno visto che per evitare la procedura d'infrazione bastano 4 miliardi. Se qualcuno rifiutasse mi dimetterei e denuncerei all'opinione pubblica chi non vuole arretrare". Lo ha detto Boccia, presidente di Confindustria concludendo la manifestazione delle imprese a Torino per il sì Tav. "Una promessa a Di Maio: se ci convoca tutti non lo ...

Boccia : «Evitare procedura d’infrazione Ue. Conte convinca Salvini e Di Maio o si dimetta» : La manifestazione nelle ex Officine Grandi Riparazioni. Rappresentata una dozzina di categorie produttive. Boccia: «Se fossi in Conte convocherei i due vicepremier e gli chiederei di togliere due miliardi per uno visto che per evitare la procedura d'infrazione bastano 4 miliardi. Se qualcuno rifiutasse mi dimetterei e denuncerei all'opinione pubblica chi non vuole arretrare»...

Boccia (Confindustria) : «Conte convinca i vicepremier o si dimetta» : Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, chiude a Torino l'incontro delle categorie produttive a sostegno della Tav. «Se fossi in Conte chiamerei i due vicepremier e direi loro...

Manovra - Boccia : «Conte convinca i vicepremier o si dimetta» : Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, chiude a Torino l'incontro delle categorie produttive a sostegno della Tav. «Se fossi in Conte chiamerei i due vicepremier e direi loro...