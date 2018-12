Boccia al governo : «Evitare procedura d’infrazione Ue. Conte convinca i vicepremier o si dimetta» : La manifestazione nelle ex Officine Grandi Riparazioni. Rappresentata una dozzina di categorie produttive. Boccia: «Se fossi in Conte convocherei i due vicepremier e gli chiederei di togliere due miliardi per uno visto che per evitare la procedura d'infrazione bastano 4 miliardi. Se qualcuno rifiutasse mi dimetterei e denuncerei all'opinione pubblica chi non vuole arretrare»...

Sondaggi politici - gli italiani Bocciano la manovra e chiedono al governo di trattare con l’Ue : Gli italiani sembrano bocciare la manovra e chiedono al governo di cedere, almeno in parte, alle richieste dell'Ue nella trattativa con Bruxelles. Un Sondaggio realizzato da Ipsos dimostra che gran parte degli intervistati sostiene che la legge di Bilancio faccia crescere il debito pubblico e spaventi gli investitori.Continua a leggere

Boccia : Italia a rischio recessione - il governo riequilibri la manovra : Lo diremo lunedì a Torino con 11 associazioni, compresa la nostra, che rappresentano 3 milioni di imprese nel Paese, un segnale - conclude - dai protagonisti dell'economia del Paese che rappresentano ...

Confindustria - Boccia accusa il governo : 'Certe misure sono ostili alla crescita' : In particolare, si depotenziano due strumenti che hanno mostrato di avere effetti positivi sull'economia reale come Industria 4.0, il credito d'imposta su ricerca e sviluppo e il credito d'imposta ...

Boccia : spero governo recuperi buonsenso : 11.31 "Potremmo ritornare alla crisi. I dati ci dicono che ci stiamo avviando ad una fase di decrescita che tutto è tranne che felice".Così il presidente Confindustria,Boccia."La situazione è delicata.Speriamo che questo governo recuperi buon senso e,oltre ai fini elettoralistici, si ponga i fini di crescita". Quanto al Reddito di cittadinanza, "I posti di lavoro non si creano con l'assistenza, si creano abbassando il cuneo fiscale e facendo ...

Manovra - Boccia : dati Istat impongono riequilibrio - il governo rifletta : Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, lancia l'allarme sulla Manovra dopo i dati Istat che danno il Pil a -0,1% e la disoccupazione in crescita. 'Purtroppo sono preoccupato. Sono dati che ...

Bruxelles vuole le carte : se il governo di Roma vuole evitare la procedura - presenti una revisione del documento Bocciato : Ora che il governo di Roma dice di voler rivedere al ribasso il deficit al 2,4 per cento contenuto nel documento programmatico di bilancio bocciato dalla Commissione europea, a Bruxelles aspettano le 'carte'. Se il governo gialloverde fa sul serio, se vuole fermare la procedura di infrazione 'apparecchiata' contro l'Italia, dovrà presentare una revisione del documento bocciato. "Il dialogo continua a tutti i livelli", fanno sapere ...

L’Ue Boccia la manovra - l’Italia è ostaggio della strana coppia al governo : Non basterà una cena – in programma sabato sera prima del Consiglio Ue sulla Brexit – né le promesse di clausole di salvaguardia, riforme del funzionamento della presidenza del Consiglio, contrasto alla corruzione e investimenti sul rischio idrogeologico. Non basterà a Giuseppe Conte, un premier dimezzato, per bloccare la procedura d’infrazione che è di fatto partita ieri: la Commissione europea ha approvato il rapporto contenente la seconda ...

Pensioni anticipate : manovra Bocciata - ma il Governo insiste su quota 100 e legge Fornero : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi, 22 novembre 2018, vedono arrivare dall'Unione europea una bocciatura all'impostazione della manovra, mentre sullo sfondo prende forma l'avvio di una possibile procedura d'infrazione nei confronti del Paese. La maggioranza continua a manifestare la volontà di proseguire con il superamento della legge Fornero e gli altri provvedimenti di welfare previsti nel contratto di Governo. Nel frattempo, ...

La Ue Boccia manovra ma il Governo non molla.Conte : dialogheremo : Roma, 21 nov., askanews, - Nessuna modifica 'al corpo' della manovra, al massimo qualche aggiustamento di dettaglio: questo è il messaggio che palazzo Chigi, lascia filtrare dopo l'attesa bocciatura ...

La Ue Boccia manovra ma il Governo non molla.Conte : dialogheremo : ... ma avverte: "Ritengo che la drammatizzazione del dissenso tra Italia e Commissione europea danneggi l'economia italiana e di conseguenza l'economia europea".L'appello di Tria alla cautela non trova ...

Manovra Bocciata dall'Ue - Moscovici : "Lo spread sale quando parla il governo italiano" : La Commissione Ue: "La nostra analisi di oggi suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato. Concludiamo che l'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata".

Quel dialogo dietro le stoccate : così il governo affronta la Bocciatura : "La manovra non cambia" è il mantra del governo. Pure dopo l'ufficializzazione da parte dell'Europa dell'avvio dell'iter che porterà a una procedura di infrazione per debito eccessivo.Anche oggi le stoccate tra i ministri italiani e i commissari europei non sono mancate. Con Matteo Salvini che aspetta "pure la lettera di Babbo Natale" e che "chiede rispetto per il Popolo Italiano, visto che paghiamo ogni anno almeno 5 miliardi in più di Quello ...

Manovra Bocciata dalla Ue. Moscovici : "Governo parla e spread sale" : Il giorno del verdetto Ue sulla Manovra economica dell'Italia è arrivato e con esso la bocciatura da parte di Bruxelles. La Commissione Ue rileva che la Manovra finanziaria 2019 vede un "non rispetto ...