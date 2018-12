Bob | Calendario Coppa del Mondo 2018-2019 | tutte le date e il programma completo

oasport

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Dopo una lunga attesa torna, finalmente, ladeldi bob/19, 35esima edizione della massima competizione internazionale della specialità. Si partirà nel prossimo weekend, con la tappa di Sigulda in Lettonia del 7 dicembre, per arrivare fino all’ultimo appuntamento di Calgary in Canada del 24 febbraio. Al termine della stagione saranno di scena i campionati mondiali di Whistler, in Canada, mentre la tappa di Schönau am Königssee assegnerà il titolo europeo. Ladeldi bob/19 ha in24 gare: sedici per gli uomini e otto per le donne, andiamo quindi a conoscere nel dettaglio ildi bob a 2 maschile e femminile, e di bob a 4 maschile. Si rimetteranno in palio, dunque, i titoli dei canadesi Justin Kripps e Kallie Humphries, e del team del tedesco Johannes Lochner nel bob a 4.DELBOB ...