Blocco Diesel | le case automobilistiche dopo lo scandalo emissioni

Blocco traffico a Torino da domani/ Ultime notizie - stop a Euro 4 diesel : smog e polveri sottili oltre limiti - IlSussidiario.net : Blocco del traffico a Torino e provincia da domani: stop ai veicoli Euro 4 diesel a causa di smog oltre i limiti. Sanzioni per sforamento soglie Pm10?

Smog Torino : domani fermi i diesel euro 4 - scatta il primo Blocco dell’autunno : fermi a Torino da domani i veicoli fino diesel euro 4: il superamento dei limiti ha attivato il primo livello di allerta previsto dalle misure di contenimento delle polveri sottili, il livello “arancio”, facendo scattare il primo blocco dell’autunno. Di seguito l’avviso del Comune. Limitazioni alla circolazione dei veicoli privati, attive da martedì 04/12/2018 a giovedì 06/12/2018 compresi tipo veicolo tipologia ...

Diesel - cinque milioni di auto rischiano il Blocco : Diventano sempre più severe le misure che limitano la circolazione dei veicoli Diesel e i primi a rischiare la messa al bando sono gli euro 3, che in alcune regioni e città non potranno circolare nei giorni feriali, esattamente come i mezzi benzina Euro 0, Diesel Euro 0, Diesel Euro 1 e Diesel Euro 2. Con l’introduzione delle nuove norme europee RDE (Real Driving Emissions) è stata introdotta una stretta che mira a un parziale blocco per le ...

UNRAE : “Un errore il Blocco a Roma dei diesel Euro 6 di ultima generazione” : Domenica 18 novembre scatta a Roma un’altra “domenica ecologica”. L’Ordinanza firmata dalla Sindaca Raggi è un provvedimento di corto respiro che colpisce i veicoli diesel Euro 6 di ultimissima generazione, il cui impatto ambientale è assolutamente irrilevante e che non è sostanziato dal minimo interesse al perseguimento di una vera e concreta soluzione del problema […] L'articolo UNRAE: “Un errore il blocco a Roma ...

Germania - A Stoccarda si avvicina il Blocco delle diesel Euro 5 : Alla fine, anche Stoccarda imporrà un divieto alle diesel Euro 5 entro il 2019, ultima città tedesca ad adeguarsi alle iniziative volte a ridurre l'inquinamento. Il Land del Baden-Württemberg si era appellato contro il blocco delle auto diesel nella capitale, il quale sarebbe dovuto scattare già dallinizio del 2018 in seguito alla decisione della giunta cittadina guidata dal sindaco ambientalista Fritz Kuhn: tuttavia, una nuova ...

Smog Lombardia : ridotto per il meteo e non per il Blocco Euro 4 diesel : Le condizioni atmosferiche stanno influendo positivamente sull’abbassamento dei livelli di Smog registrati in Pianura Padana che sono al di sotto dei limiti di guardia. Se questa previsione fosse confermata dai dati rilevati dalle centraline, a Milano da venerdi’ sara’ sospeso l’attuale blocco della circolazione delle vetture private Euro 4 diesel senza filtro anti particolato. E’ quanto si legge in una nota ...

Smog - Milano - scatta il Blocco delle diesel Euro 4 : Da oggi, martedì 23 ottobre, a Milano e in 15 comuni limitrofi è scattato il divieto di circolazione per le automobili diesel Euro 4. Dalle 8.30 alle 18.30, oltre alle vetture a benzina (Euro 0 escluse) e ai veicoli commerciali, potranno viaggiare unicamente le vetture a gasolio omologate Euro 5 o Euro 6. Oltre al capoluogo lombardo, come stabilito dall'Accordo Aria sottoscritto nel 2017 dalle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia ...

Piemonte - stop dal 15 ottobre ai diesel Euro3 : ma se chi guida ha settant'anni niente Blocco antismog : Nuova proroga all'avvio dei divieti già in vigore nel resto del bacino padano, in arrivo ordinanza-colabrodo con una raffica di esenzioni tra cui quella per i nonni

Blocco Diesel Euro 3 : le regole degli stop e come sapere se l'auto può circolare : E' partito dal 1 ottobre il Blocco delle auto diesel inquinanti nella pianura Padana, nuove regole che fanno parte dell' Accordo per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano ' e ...

La buffonata del Blocco dei diesel. E la soluzione GPL : Passata l’estate, il diesel ritorna sul banco degli imputati: come previsto dall’Accordo di bacino padano siglato da Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto per il miglioramento della qualità dell’aria, dal 1° ottobre in numerose aree nel Nord sono partite le prime misure di limitazione del traffico: blocco dei diesel Euro 3, che diventa persino Euro […] L'articolo La buffonata del blocco dei diesel. E la soluzione GPL ...