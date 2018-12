BlacKkKlansman | il film di Spike Lee è una critica all' America di oggi

Blastingnews

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Il ritorno diLee, quello vero e polemico (in senso buono, ci mancherebbe). Dopo averci regalato perle del cinema - quali La venticinquesima ora, con un superlativo Edward Norton, e Inside man - il cineastano torna a cavalcare l'onda del successo con unche parla, e ironizza, su un tema attuale e scottante: il razzismo negli States.Unironico ma riflessivo Dai primissimi, magistrali, frames di(ossimoro che unisce due concetti che mai potrebbero essere più distanti, nero e KKK), in cui un inedito Alec Baldwin si diletta con un monologo razzista e disturbante, ilsi palesa come una fortealle idee intolleranti e suprematiste di quegli anni (1972), strizzando però l'occhio al presente.Sì, perché Lee non vuole compiere una retorica populista e anacronistica, ma attualizzare, con un sapiente utilizzo dell'ironia, il contesto in cui ...