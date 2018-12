Bimbi con due mamme | il Tribunale

Torino sta con i Bimbi del Regina Margherita : al via il motoraduno dei Babbi Natale : Tanti Babbi Natale motorizzati si sono dati appuntamento a Torino nell'ambito del raduno nazionale più grande d'Italia che ha visto migliaia di persone confluire davanti all'ospedale infantile Regina ...

Aids : test vaccino Bimbi in 3 continenti : ANSA, - ROMA, 30 NOV - Partirà nel 2019, in 3 continenti, il secondo step della sperimentazione del primo vaccino terapeutico pediatrico contro l'HIV, sviluppato dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ...

Schiaffi e spinte ai Bimbi dell'asilo : maestro arrestato a Milano. Un allievo con un braccio fratturato : Un maestro d' asilo è stato arrestato a Pero , Milano , dopo che le telecamere nascoste posizionate dai carabinieri lo hanno filmato per 42 volte maltrattare i bambini , tutti tra i due e i cinque ...

Lo scienziato cinese dei Bimbi con il Dna modificato sospende la sperimentazione : Sulle affermazioni del ricercatore di Shenzhen hanno aperto inchieste anche la Commissione Nazionale per la Sanità cinese e il ministero della Scienza e della Tecnologia cinese: il vice ministro, ...

Pamela Prati si confessa : il nuovo amore e due Bimbi in affido : Pamela Prati compie 60 anni e si confessa a Chi: “Ho trovato l’amore della mia vita, l’uomo che aspettavo da sempre. Abbiamo preso due bimbi in affido. Ora posso anche non lavorare” Ieri 26 novembre ha festeggiato 60 anni, oggi si confessa: Pamela Prati è più in forma che mai e la vita le sorride […] L'articolo Pamela Prati si confessa: il nuovo amore e due bimbi in affido proviene da Gossip e Tv.

Epidemia di Ebola in Congo : 386 casi - anche Bimbi sotto i 2 anni : L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel suo ultimo bollettino, ha reso noto che tra i casi di Ebola registrati in Congo ci sono anche diversi bimbi sotto i due anni, normalmente risparmiati dal virus. La scorsa settimana sono stati 36 i nuovi casi confermati, con altri 7 giudicati probabili. In totale, dall’inizio dell’Epidemia, ci sono stati 386 casi, di cui 39 fra gli operatori, con 219 morti. Per cercare di contenere ...

L'allarme dei pediatri in Italia : '25mila Bimbi all'anno nascono con la sindrome da alcol' : Un'altra di quelle notizie che, senza dubbio, non farà stare tranquilli nessuno, riguarda le nuove nascite nel nostro Paese. Secondo quanto affermato i medici pediatri, ben venticinquemila bambini all'anno nascono con la Fas, meglio nota come la sindrome feto-alcolica, una delle patologie più pericolose per il feto causata dall'eccessivo consumo di alcol in gravidanza. Sul nostro territorio, infatti, secondo quanto riferisce il quotidiano Il ...

"Niente Bimbi in aula" : la deputata con il figlio viene cacciata dal parlamento di Basilea : Una deputata svizzera è stata lasciata fuori dal parlamento cantonale di Basilea-città perché era in compagnia del proprio figlio di due mesi , che avrebbe dovuto allattare regolarmente. Il fattaccio ...

Allarme dei pediatri : ogni anno in Italia nascono 25 mila Bimbi con la sindrome da alcol : In Italia, una madre su 67 che beve alcolici mentre è incinta metterà al mondo un figlio con Fas. In media, il 10% delle donne in attesa assume alcol, e nel nostro Paese, dove si inizia a bere a 11 ...

Sente rumore in casa di giorno e si trova faccia a faccia con il ladro : stava entrando in camera dei Bimbi : stava riposando in camera con la sua bimba di un mese e l'altro di due anni e mezzo che dormiva nella stanza accanto, quando è stata svegliata da un rumore forte in cucina e si è trovata faccia a ...

Salute : ogni anno in Italia nascono 25mila Bimbi con danni da alcol : ogni anno in Italia nascono 25 mila bambini con la ‘sindrome feto-alcolica’, la cosiddetta Fas (Fetal alcohol syndrome), una delle più gravi tra le patologie del feto indotte dal consumo di alcol in gravidanza. In Italia, una madre su 67 che beve alcolici mentre è incinta metterà al mondo un figlio con Fas. In media, il 10% delle donne in attesa assume alcol, e nel nostro Paese (dove si inizia a bere a 11 anni) si tocca la soglia del ...

Govone - nel Magico paese di Natale si cucina raccontando e "teatrando" storie ai Bimbi : Qui si svolgono gli spettacoli del Teatro Pop Up messi in scena dal Collettivo Scirò con la regia di Daniela Febino e l'allestimento dell'artista Beppe Pepe. Il risultato è un teatro di strada nuovo ...

BLACK FRIDAY AMAZON 2018 : SCONTI E OFFERTE/ Wish list per i Bimbi in difficoltà accolti da Fondazione Somaschi - IlSussidiario.net : BLACK FRIDAY AMAZON 2018: ultime notizie, gli SCONTI e le migliori OFFERTE. Promozioni ogni 5 minuti oggi, venerdì 23 novembre

Palazzina in cui vive diventa centro d'accoglienza - famiglia con Bimbi piccoli in ostaggio di profughi incivili : Accogliere i profughi è un dovere, dicono in tanti, ma probabilmente ci sono dei limiti a tutto. Ne è prova la video testimonianza di una mamma di Cassino che, ritrovatasi circondata da migranti ...