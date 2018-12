Beni sequestrati | Ferrero | «Sono sereno | hanno voluto fare clamore»

Operazione ‘fuori gioco’ - la Sampdoria rischia grosso : sequestrati Beni al presidente Ferrero - soldi spariti dopo la cessione di Obiang [DETTAGLI] : La Sampdoria non sta attraversando un buon momento in campionato, la squadra del tecnico Giampaolo ha interrotto la striscia di sconfitte nel derby contro il Genoa ma la prestazione non è stata comunque all’altezza. Adesso arrivano nuove pessime notizie anche fuori da campo. Indagini da parte della Gdf che hanno portato al sequestro di beni nei confronti della Sampdoria e del presidente Ferrero, nel dettaglio secondo l’ipotesi ...