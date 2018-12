Beni confiscati | Fava | La Regione di opponga alla vendita

Lazio - 491 Beni immobili confiscati alle mafie tornano a disposizione dei Comuni Anche la villa di Carminati a Sacrofano : Sarà il Comune di Sacrofano a decidere il futuro della villa dove viveva ‘er Cecato’ Massimo Carminati fino al giorno del suo arresto-show. Così come Virginia Raggi e i suoi dovranno trovare una destinazione e un gestore idonei per cambiare la storia della villetta di Morena, appartenuta al boss della camorra “romana”, Michele Senese. Stessa cosa per i tanti appartamenti dei clan sinti come i Casamonica, gli Spada e i Di Silvio. Sono 491 i beni ...

Mafia - Massa quarto capoluogo toscano per Beni confiscati : Massa-Carrara - Gli ultimi fatti di cronaca legati alle mafie nella provincia apuana vanno a confermare quanto riportato nel "Secondo rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana", riferito ai dati 2017, e ...

Confiscati Beni per 1 miliardo e mezzo di euro agli eredi del patron della Valtur | : Secondo il Tribunale di Trapani e Procura antimafia di Palermo Carmelo Patti sarebbe in rapporti stretti con la famiglia di Castelvetrano, capeggiata dal latitante Matteo Messina Denaro

Mafia - 'il patron dell'ex Valtur in affari con il clan del boss Messina Denaro' : confiscati Beni per 1 - 5 miliardi : La Dia di Palermo ha eseguito un decreto di sequestro e confisca , emesso dal Tribunale di Trapani su proposta del direttore nazionale, nei confronti degli eredi del noto imprenditore Carmelo Patti , ...

Mafia - sequestro record : un miliardo e mezzo di Beni confiscati agli eredi di Carmelo Patti - ex Valtur - : Il più imponente sequestro di beni che si ritiene appartenenti alla Mafia. È in corso dall'alba di oggi una operazione di sequestro e confisca condotta dalla Direzione investigativa antiMafia di ...

“Il patron dell'ex Valtur in affari con il clan Messina Denaro”. Confiscati tre resort e Beni per 1 - 5 miliardi di euro : Trapani, bloccato il patrimonio di Carmelo Patti morto due anni fa. La Dia: soldi di una società a uno dei fidati postini del superlatitante

I Beni confiscati alle mafie sono online sul nuovo portale “Confiscati Bene 2.0” : Quali e quanti beni lo Stato ha confiscato alle mafie, e che fine fanno? Se vi interessa conoscere le risposte collegatevi al sito confiscati Bene 2.0, un portale dedicato alla promozione e al riutilizzo dei beni sequestrati alla criminalità organizzata. La parola d’ordine di questa iniziativa è “trasparenza”. confiscati Bene 2.0 raduna in un’unica vetrina l’elenco completo dei beni confiscati dalla magistratura: ...

Mafia - confiscati i Beni a imprenditore deceduto : sigilli al patrimonio passato in eredità ai figli : Lui è deceduto ma i giudici hanno confiscato i beni che ha lasciato in eredità ai figli. La sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo ha confiscato i beni dell’imprenditore Vincenzo Rappa. Rappa è morto da alcuni anni e quindi la confisca riguarda solo il patrimonio da lui lasciato in eredità ai figli Filippo, Sergio e Maurizio. I giudici, nello stesso provvedimento, hanno ritenuto, invece, non socialmente pericolosi il figlio di ...

Mafia - confiscati Beni e aziende per 21 milioni di euro - : Operazione di Polizia e Guardia di Finanza di Trapani. nel mirino 2 imprenditori attivi nell'edilizia. Sigilli ad appartamenti, magazzini, terreni, auto, conti correnti e società

'Ndrangheta - confiscati Beni per oltre 5 milioni a imprenditore mantovano - : La Direzione investigativa antimafia di Brescia ha dato esecuzione ad un decreto di confisca nei confronti dell'imprenditore edile Giacomo Marchio , 45enne, originario della provincia di Crotone ma da ...

Confiscati Beni a presunto capocosca : La Direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria ha eseguito un provvedimento di confisca di beni per un valore di mezzo milione di euro emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale ...

Confiscati Beni a presunto capocosca : ANSA, - CONDOFURI , REGGIO CALABRIA, , 13 NOV - La Direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria ha eseguito un provvedimento di confisca di beni per un valore di mezzo milione di euro emesso ...

Decreto sicurezza - ora i mafiosi potranno ricomprarsi i Beni confiscati : È sufficiente fare la voce grossa con i migranti, trasformati in un’emergenza che non c’è e in un capro espiatorio, e fingere che non esistano altri problemi per la sicurezza degli italiani. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini – leader della Lega di ultradestra e (vice)premier – è riuscito a fare approvare anche dai pentastellati il suo Decreto sicurezza: il Senato gli ha già dato ragione; presto toccherà alla Camera, pare ...

Roma piegata dal vento; Arriva bando per ristrutturare Beni confiscati; Parte bonifica stadio Flaminio : Abbiamo deciso di opporci con forza a chi ha costruito la propria carriera politica su xenofobia, razzismo e omofobia, ma al tempo stesso, ci discostiamo dalla sinistra dei passati governi che ha ...