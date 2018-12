Beautiful puntate America | Hope e suo figlio in pericolo | Liam furioso con Steffy

Beautiful - anticipazioni puntate italiane : il ritorno di THOMAS : Il giallo sul tentato omicidio di Bill Spencer, che sta per partire nelle puntate italiane di Beautiful, arricchirà la rosa di possibili sospetti riportando sulla scena anche personaggi al momento non presenti nella soap. Uno di questi è THOMAS Forrester, sempre interpretato da Pierson Fodè (volto del primogenito di Ridge dal 2015). L’attore l’anno scorso decise di non rinnovare il contratto con lo show, tuttavia questo non significa ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane fine novembre : Liam non si fida di Taylor : Il ritorno di Taylor Hayes a Los Angeles sarà la grande sorpresa delle puntate americane di Beautiful di fine novembre 2018. La madre di Steffy, che sarà ancora interpretata da Hunter Tylo, si presenterà nella casa sulla scogliera per poter abbracciare la nipotina Kelly e allo stesso tempo sostenere la figlia in questo momento di grandi cambiamenti della sua vita. Abbandonerà quindi le terapie alle quali si sta sottoponendo dopo avere sparato a ...

Beautiful - anticipazioni e trame puntate dal 3 all’8 dicembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da lunedì 3 a sabato 8 dicembre 2018: Katie è fuori di sé per le minacce di Bill e Wyatt la rassicura. Poi arrivano Quinn ed Eric, a cui i due comunicano sia che si sposeranno e sia che Bill vuole estromettere Wyatt dall’azienda e diseredarlo. Quinn inizia a inveire contro Bill e Wyatt si lascia sfuggire che Bill e Steffy hanno fatto l’amore. Bill e Justin sono a “Il Giardino”; ...

Anticipazioni Beautiful trama puntate 3-8 dicembre 2018 : Qualcuno Spara a Bill Spencer! : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 3 a sabato 8 dicembre 2018: Steffy rifiuta la proposta di matrimonio di Bill che finisce in fin di vita… Anticipazioni Beautiful: Bill Spencer s’inginocchia e chiede a Steffy di sposarlo! Ridge ed il magnate si prendono a botte. Qualcuno entra di nascosto nella villa del magnate e lo riduce in fin di vita! A ritrovarlo esanime, è una sconvolta Katie… Risse furibonde, spari, ...

Beautiful anticipazioni puntate americane : Taylor torna ma crea il caos : anticipazioni americane Beautiful: Steffy torna a Los Angeles, ma non viene accolta bene Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano il ritorno di Taylor, madre di Steffy ed ex moglie di Ridge. Ma il suo arrivo sappiamo che destabilizza gli animi dei protagonisti. Ricordiamo che la donna, qualche mese prima, torna a Los Angeles con lo […] L'articolo Beautiful anticipazioni puntate americane: Taylor torna ma crea il caos proviene da ...

Anticipazioni Beautiful trama puntate dal 26 novembre al 1 dicembre 2018 : Bill Scopre che Katie e Wyatt Vogliono Sposarsi! : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 26 novembre a sabato 1 dicembre 2018: Sally spara a Bill che apprende che Wyatt e Katie stanno insieme… Anticipazioni Beautiful: Sally lascia partire un colpo di pistola contro Bill! Wyatt propone a Katie di diventare sua moglie e lei accetta. I due lo riferiscono al magnate che, scioccato, sentenzia che non approvera' mai e poi mai la loro decisione. Steffy sempre più sospettosa verso ...