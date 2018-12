ilfattoquotidiano

: Bce, da gennaio cala la quota di Bankitalia nel capitale. E Draghi potrà comprare meno titoli di Stato italiani… - Cascavel47 : Bce, da gennaio cala la quota di Bankitalia nel capitale. E Draghi potrà comprare meno titoli di Stato italiani… - Ilconservator : RT @TutteLeNotizie: Bce, da gennaio cala la quota di Bankitalia nel capitale. E Draghi potrà comprare meno… - TutteLeNotizie : Bce, da gennaio cala la quota di Bankitalia nel capitale. E Draghi potrà comprare meno… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Dala Banca centrale europea ridurrà ladell’Italia nel proprioportandola dal 12,31% all’11,8 per cento. Questo riduce anche la quantità di titoli di Stato italiani che l’Eurotoweracquistare durante la “coda” del quantitative easing, quando è previsto il reinvestimento dei proventi dei bond che arriveranno a scadenza. La decisione di Francoforte è stata presa nell’ambito della revisione quinquennale dello schema per cui ogni banca centrale dei Paesi membri detiene una partecipazione neldella Bce, la “capital key”, legata a pil e popolazione.Vedranno aumentare la propriaBelgio, Germania, Estonia, Irlanda, Francia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria e Finlandia. Nel comunicato, la Bce spiega che “16 banche centrali nazionali avranno quote maggiori, dodici inferiori” e che non c’è ...