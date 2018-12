Bayern | Hoeness conferma | BMW potrebbe sostituire Audi come sponsor

Bayern Monaco - Hoeness : 'Ribery e Robben? Sarà il loro ultimo anno qui' : Cambieremo in molti ruoli, adotteremo una politica di trasferimenti molto offensiva, le casse sono piene'.

Bayern Monaco - Hoeness annuncia 'E l ultima stagione di Ribery e Robben' : Monaco DI BAVIERA - Per Franck Ribery e Arjen Robben, rispettivamente 35 e 34 anni, quella corrente sarà l'ultima con il Bayern Monaco. Lo ha annunciato il presidente del club bavarese Uli Hoeness. '...

Bayern Monaco - finisce un’era per i bavaresi : Hoeness annuncia l’addio di Ribery e Robben : Il presidente del club bavarese ha svelato che a fine stagione sia Robben che Ribery lasceranno il Bayern Monaco Il presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness ha annunciato oggi l’addio di Franck Ribery e Arjen Robben al club tedesco alla fine di questa stagione. “Entrambi giocheranno sicuramente il loro ultimo anno“, ha dichiarato il manager del club bavarese durante una visita ad un club di tifosi dilettanti nella città ...

Bayern - Hoeness contestato durante l’assemblea dei soci : presto il cambio al vertice? : Il Bayern Monaco non sta attraversando il miglior momento della sua storia: tra risultati deludenti, il ciclo che volge al termine e uno spogliatoio non proprio compatto e unito con la guida tecnica, in Baviera non si respira aria buona. Ciò ha avuto ripercussioni anche sull’assemblea generale annuale, abbastanza accesa nonostante non ci fossero neanche 2000 dei 291.000 soci. Il presidente Uli Hoeness è stato accusato da un socio di ...

Bayern Monaco - tensione tra i soci e Hoeness : "Sei bugiardo e vigliacco" : Il Bayern Monaco sta vivendo una stagione davvero particolare sia in campo che in dirigenza. Il club bavarese si è qualificato brillantemente agli ottavi di finale di Champions League con Kovac che ha ...

Bundesliga - Bayern Monaco nel caos. Hoeness insultato in assemblea : Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco. AP Esasperazione, rabbia e delusione. Quella di ieri sera è stata l'assemblea generale annuale più calda degli ultimi tempi in casa Bayern Monaco. Ad ...

Presidenza Bayern - Kahn favorito per il dopo Hoeness : A un passo dalla definitiva chiusura della lunga e vincente era legata al nome di Uli Hoeness, in casa Bayern Monaco si lavora per il nuovo assetto societario. Secondo la Bild il successore alla guida del glorioso club bavarese potrebbe essere Oliver Kahn, che con i tedeschi ha alzato – da giocatore – la Champions League 2001. Sarebbe lui il candidato principale alle prossime elezioni per il direttivo del Bayern, la cui ...

Borussia Dortmund-Bayern Monaco : Hoeness e Rummenigge furiosi dopo il bagno di birra in tribuna : L' Oktoberfest è passato da poco, ma il Bayern Monaco non ha smesso di prendersi un po' di birra. Questa volta, però, niente sorrisi e brindisi: solo rabbia. Quella di Uli Hoeness e Karl-Heinze ...

Bayern : Hoeness difende tecnico Kovac : Il presidente del Bayern Monaco, l'ex gloria del calcio tedesco Uli Hoeness , campione del mondo 1974, , a una domanda rivoltagli da un cronista di Kicker dopo il tracollo interno , 0-3, contro il ...

Bayern : Hoeness difende il tecnico Kovac : Il presidente del Bayern Monaco, l'ex gloria del calcio tedesco Uli Hoeness, campione del mondo 1974,, a una domanda rivoltagli da un cronista di Kicker dopo il tracollo interno, 0-3, contro il ...