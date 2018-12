Battlefield 5 | ecco il nuovo trailer di Overture | il primo capitolo della serie di DLC

Questo menu blocca Battlefield 5 - attenzione al bug : ecco la soluzione : In Battlefield 5 è stato riscontrato dai giocatori un bug molto fastidioso almeno per la versione PC, come riporta PC Gamer. In pratica sono stati numerosi coloro che hanno fatto sapere che il gioco si blocca quando si accede a un menù specifico e che di conseguenza sono costretti ad uscire. Nonostante la notizia sia saltata fuori da poche ore, DICE dovrebbe già aver realizzato una correzione per il problema ma forse non è stato sufficiente. ...

Battlefield 5 in arrivo a scaglioni - ecco tutte le date d’uscita del gioco : Mancano ormai poco più di venti giorni all'uscita di Battlefield 5, il nuovo capitolo della saga nata dal lavoro sinergico di DICE e di Electronic Arts, e ovviamente elevatissime sono (come di consueto) le aspettative dei fan. I numerosi filmati condivisi dagli addetti ai lavori, dal canto loro, mirano a incrementare sempre di più l'hype attorno al titolo: un'hype che in questa occasione beneficia anche di alcuni innesti importanti e al passo ...

Battlefield V : Ecco Il Nuovo Bellissimo Trailer Single Player : Battlefield V: Ecco il Trailer ufficiale di War Storie, la campagna Single Player. Battlefield V: Ecco il Trailer ufficiale della campagna SinglePlayer Battlefield V: Ecco il Trailer ufficiale Qualora ci fosse qualche dubbio, il Trailer rilasciato oggi da DICE ed Electronic Arts fuga ogni minima incertezza: Battlefield 5, disponibile tra poco più di un mese su PlayStation […]

