Basket | Qualificazioni Mondiali 2019 | l’Italia si qualifica se…Tutte le possibili

Video/ Polonia Italia - 94-78 - : highlights della partita - Basket - Qualificazioni Mondiale - - IlSussidiario.net : Video Polonia Italia , risultato finale 94-78, : gli highlights e le azioni salienti della partita di Basket, per le Qualificazioni ai Mondiali.

Basket - qualificazioni Mondiali - Sacchetti deluso : “siamo andati a sprazzi - Polonia meglio di noi” : Fiba Basketball World Cup 2019 Qualifiers – Passo falso a Danzica, Polonia – Italia 94-78. Azzurri secondi nel Girone J, mantenuta la differenza canestri con i polacchi. Sacchetti: “siamo andati a sprazzi, Polonia meglio di noi” Danzica. Tutto rimandato. All’Ergo Arena di Danzica l’Italia è uscita sconfitta dalla Polonia per 94-78, fallendo così il primo match point per la Qualificazione al Mondiale di Cina 2019. Passo falso ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia a due facce con Lituania e Polonia - per la Cina c’è ancora da sudare : Un’Italia a due facce quella vista negli ultimi appuntamenti delle Qualificazioni al Mondiale 2019. Tra giovedì e domenica, la Nazionale di Basket maschile allenata da Meo Sacchetti ha disputato la terza e la quarta partita della seconda fase del girone eliminatorio per accedere alla prossima rassegna iridata in programma in Cina. Gli azzurri hanno affrontato Lituania e Polonia con la consapevolezza che una vittoria avrebbe significato un ...

Basket - qualificazioni Mondiali : la Polonia batte l'Italia 94-78 : ROMA - l'Italia del Basket rimanda l'appuntamento con il pass per i Mondiali del 2019. Gli azzurri hanno perso questa sera a Danzica contro la Polonia 94-78 in un match di qualificazione alla rassegna ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 - Meo Sacchetti : “Abbiamo concesso troppo”; Aradori : “Per la Cina è tutto nelle nostre mani” : Al termine della partita tra Polonia e Italia, il coach della Nazionale Meo Sacchetti e il suo capitano (per queste due gare) Pietro Aradori sono stati intercettati dal microfono di Flavio Tranquillo per Sky Sport. Queste le dichiarazioni di Sacchetti: “Noi abbiamo sicuramente fatto un pessimo primo quarto, abbiamo concesso troppo, poi loro sono andati con sicurezza, ed è logico che recuperi facendo fatica. Sei a 6 punti, 7 punti, ma lì ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : è la grande notte della Polonia - Italia battuta senza appello a Danzica : La Polonia vince con merito, guidandola fin dall’inizio, la quarta partita della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. L’Italia esce da Danzica con un 94-78 sul groppone, e una delle poche cose buone che può dire, in una serata in cui non è riuscita a imporre il proprio Basket, è di aver salvato il doppio confronto (all’andata gli azzurri avevano vinto di 19). Per la Polonia 22 punti di un immortale Maciej ...

Qualificazioni Mondiali Basket 2019 - l’Italia crolla in Polonia : Sacchetti non stacca il pass per la Cina - qualificazione rimandata : Qualificazioni Mondiali Basket 2019, l’Italia perde contro la Polonia ma mantiene comunque il vantaggio nel doppio confronto Qualificazioni Mondiali Basket 2019, l’Italia ha perso sul parquet della Polonia in una serata nera per i nostri azzurri. Meo Sacchetti ed i suoi ragazzi avrebbero potuto staccare il pass per la Cina già questa sera, ma tale impresa è rimandata data la sconfitta contro Lampe e soci. Il centrone polacco ci ...

73-65 - gli azzurri accorciano le distanze nel terzo quarto

52-41 per i polacchi all'intervallo lungo

polacchi avanti 31-18 dopo il primo quarto

Basket - qualificazioni Mondiali : Polonia-Italia in diretta : DANZICA - L'Italia di Meo Sacchetti sfida a Danzica la Polonia. E' una sfida molto importante, un successo garantirebbe agli azzurri la qualificazione al Mondiale del prossimo anno in Cina. Un ko ...

Azzurri - serve la vittoria per volare in Cina

LIVE Polonia-Italia - Qualificazioni Mondiali Basket 2019 : programma - orario d’inizio e come seguire la partita in diretta tv e streaming : Si riparte da una tripla, quella di Brian Sacchetti. Quel tiro ha consentito all’Italia di battere, a Brescia, la Lituania: è per questo che gli azzurri si presentano in Polonia con fondate possibilità di staccare il pass per i Mondiali di Cina 2019 già alla ERGO Arena di Danzica. La partita d’andata terminò con un perentorio 101-82, con Della Valle autore di 28 punti, ma oggi il discorso è del tutto differente: per l’Italia ...