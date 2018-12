Barcellona | anche Scranton in corsa per i naming rights del Camp Nou

Risultati Eurolega 10ª giornata – Il Fenerbahce non dà scampo al Barcellona - sorridono anche Efes e Olympiacos : Si è completata questa sera la decima giornata di Eurolega con la capolista Fenerbahce che non ha lasciato scampo al Barcellona, vittorie anche per Khimki, Efes e Olympiacos Nona vittoria in dieci giornate di Eurolega per il Fenerbahce, che non lascia scampo al Barcellona violandone il parquet. I turchi si impongono con il punteggio di 65-84, al termine di una partita condotta sempre in vantaggio. All’intervallo lungo gli ospiti sono ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : Milano vuole stupire anche a Barcellona. L’Olimpia punta al bis settimanale : Neanche il tempo di immagazzinare la vittoria con il Baskonia Vitoria, che l’Olimpia Milano scende nuovamente in campo per la nona giornata di Eurolega. Domani sera l’Armani Exchange sarà di scena a Barcellona in quella che diventa davvero una sfida importantissima guardando la classifica. Infatti la squadra di Pianigiani si trova attualmente al quarto posto e i catalani sono indietro di una vittoria rispetto a Milano, che con una ...

Manchester City - Mendy operato al ginocchio sinistro a Barcellona : Manchester, INGHILTERRA, - Il Manchester City ha reso noto che Benjamin Mendy è stato sottoposto a intervento chirurgico al ginocchio sinistro. L'operazione, effettuata a Barcellona , è perfettamente ...

Inter - Spalletti : 'Paragone con Mourinho è stimolo. Con l'Atalanta scelte sbagliate. Ha pesato anche il Barcellona' : ... riconoscimento vinto da Massimiliano Allegri, votato anche dallo stesso Spalletti, è Intervenuto ai microfoni di Sky Sport . C'è ancora rammarico per la sconfitta con l'Atalanta? "È chiaro che c'è ...

Spalletti : "A Bergamo ho sbagliato le scelte. Il risultato dice questo. Ma anche il Barcellona ha perso..." : Il tecnico dopo il clamoroso ko: "Non si è riusciti a giocare. E anche il martedì europeo è stato pesante, per noi e i blaugrana"

Boom dalla Spagna : anche il Barcellona su Piatek! : Krzysztof Piatek nel mirino dei top club europei, anche il Barcellona sulle tracce del calciatore del Genoa L’attaccante del Genoa, Krzysztof Piatek, è nel mirino del Barcellona. A segnalare l’interessamento per il bomber rossoblù è il quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’ che svela le strategie dei catalani che puntano sul giocatore polacco come sostituto di Luis Suarez in attacco. Piatek ha dimostrato le sue doti ...

Piatek interessa anche al Barcellona : ANSA, - ROMA, 11 NOV - Nell'elenco dei possibili successori alla guida dell'attacco del Barcellona, in un futuro non troppo lontano, figura anche il nome del polacco del Genoa, Krzysztof Piatek. Il ...

Risultati Eurolega – Datome porta alla vittoria il Fenerbahce : trionfi anche per Panathinaikos e Barcellona : La sesta giornata di Eurolega si conclude con il successo del Barcellona in trasferta e con la vittoria in casa del Panathinaikos Dopo la vittoria dell‘Olimpia Milano contro il CSKA di ieri, l’Eurolega ritorna protagonista in campo con la seconda parte della sesta giornata. Il primo match a scendere in campo è stato quello tra la Khimki Moscow ed il Barcellona. La squadra spagnola vince in trasferta grazie ai 18 punti del ...

Barcellona-Inter : Sergi Roberto è pronto - con lui a Milano anche la sexy moglie [FOTO] : 1/6 Instagram ...

Inter-Barcellona - anche sfida 'leggende' : ANSA, - MILANO, 5 NOV - A poche ora dall'inizio del match della Champions League tra Inter e Barcellona in programma allo Stadio Meazza, le 'leggende' dei due club si sfideranno domani in una partita ...

Inter-Barcellona - Valverde : 'Messi ancora in dubbio. Noi favoriti per vincere la Champions? Anche Juve e Inter lo sono' : Rispetto per l'avversario, ma Anche la voglia di ottenere una vittoria che per il Barcellona significherebbe qualificazione. Ernesto Valverde , allenatore dei blaugrana, ha parlato nella consueta ...

Inter - Spalletti su Nainggolan in ottica Barcellona : “Va valutato - può giocare anche in un altro ruolo” : La partita di Champions League tra Inter e Barcellona si avvicina e i tifosi nerazzurri sperano di poter rivedere Radja Nainggolan, rientrato con gol contro il Genoa, in campo dall’inizio. Nella conferenza della vigilia Luciano Spalletti si è espresso così: “Va valutato bene. In allenamento avremo un’ulteriore risposta. Lui sa fare anche il mediano. Da lì è partito. Quando lo abbiamo invertito di posizione a Roma con Pjanic è ...

Inter - il Barcellona punta Icardi per la prossima stagione. Blaugrana interessati anche a Kane : ... starebbe già bussando alla porta di Zhang Jindong per ottenere un aumento sostanzioso dell'ingaggio per un giocatore che, in area di rigore, ha pochi eguali al mondo. Dal canto suo, Icardi non ...

Calciomercato Barcellona - offerta spaventosa del Manchester City per Messi : Ebbene sì, Leo Messi è stato sul punto di lasciare il Barcellona un anno fa, destinazione Manchester City. Lo ha rivelato oggi ‘El Mundo’, che ha parlato di un’offerta faraonica fatta pervenire alla ‘Pulce’ nell’autunno 2017, poco prima del rinnovo miliardario col Barca. Secondo il quotidiano di Madrid il fuoriclasse argentino sarebbe stato invogliato a lasciare la Catalogna con un’offerta di 250 ...