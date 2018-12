Barbara D’Urso | Domenica Live conquista la prima serata?

Paola Caruso a Domenica Live - il malore durante l’intervista : Barbara D’Urso la interrompe : Momenti difficili per la biondissima soubrette Paola Caruso, che è in dolce attesa (al settimo mese di gravidanza) ma attualmente non ha più rapporti con il futuro padre del bambino (se non tramite gli avvocati): ha dovuto interrompere l’intervista con Barbara D’Urso a Domenica Live il 2 dicembre (qui il video della puntata) perché nel ripercorrere la sua relazione con Francesco Caserta è stata colta dall’ansia e non è più ...

Domenica Live - la lite tra Barbara D’Urso e Al Bano : Domenica 4 novembre Al Bano avrebbe dovuto essere ospite di Domenica Live ma il cantante di Cellino San Marco aveva dato forfait a Barbara D’Urso in seguito ad un malore. Una notizia smentita poco dopo dall’agenzia Ansa che aveva rassicurato i fan sullo stato di salute dell’artista pugliese, assicurandone anche la partenza per la Cina. Uno “smacco” mediatico per la conduttrice che aveva mandato perfino un inviato a ...

Ascolti tv domenica 2 dicembre - Barbara D’Urso e Mara Venier in sovrapposizione : Nuovo testa a testa tra domenica Live e domenica In ieri in tv Nuova settimana e nuovo appuntamento con la consueta sfida tra le due signore della domenica pomeriggio in tv: Barbara d’Urso e Mara Venier. Anche questa settimana la contesa si conclude con un testa a testa e una quasi parità. Secondo i dati […] L'articolo Ascolti tv domenica 2 dicembre, Barbara d’Urso e Mara Venier in sovrapposizione proviene da Gossip e Tv.

Paola Caruso incinta sta male in diretta a Domenica Live : Barbara D’Urso interrompe l’intervista : Per la prima volta, Paola Caruso ha raccontato in televisione come sia stata abbandonata dall’ex compagno, Francesco Caserta, padre del bambino che da sette mesi porta in grembo. Ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, Paola ha ripercorso in modo molto sofferto le fasi della loro relazione: “Ho scoperto delle cose che mi hanno fatto molto male. Qualsiasi altra donna, al posto mio, avrebbe avuto un aborto. Devo raccontare ...

Domenica Live - Barbara D’Urso gela Al Bano : “Ti riferiscono cose sbagliate” : Barbara d’Urso getta il sospetto su Al Bano a Domenica Live Barbara d’Urso ha oggi ospitato Loredana Lecciso per parlare di quello che aveva affermato Al Bano qualche giorno fa riguardo al rinvio della sua ospitata a Domenica Live. Durante quell’intervista il cantante aveva affermato di aver avvertito la conduttrice napoletana che non sarebbe venuto in trasmissione e aveva anche aggiunto che Barbara aveva fatto della sua ...

Elia Fongaro glissa su Jane : Barbara D’Urso perde la pazienza : Barbara d’Urso commenta l’omissione di Elia Fongaro su Jane Alexander Dopo il talk dedicato al GF Vip, Barbara d’Urso ha chiesto oggi a Elia Fongaro che cosa pensasse delle parole dette qualche ora prima da Jane Alexander. Prima però che Fongaro potesse rispondere Barbara ha lanciato una frecciata velenosa al suo ospite: “Vediamo se ora rispondi, perchè se non parliamo nemmeno questa volta di Jane, allora non ti invito ...

Barbara D’Urso fa una gaffe bollente in diretta! “Il cazz…” (VIDEO) : Domenica Live: Barbara d’Urso commette una gaffe in diretta La puntata di oggi di Domenica Live è iniziata con il consueto talk sulle famiglie distrutte. Ospiti di Barbara d’Urso sono stati Paola Caruso, al settimo mese di gravidanza, Mila Suarez, arrabbiatissima con il suo ex Alex Belli, Ivana Icardi, la sorella del campione e cognata di Wanda Nara, e anche Antonella, l’ex moglie di Den Harrow, accusata dal cantante di ...

Grande Fratello Vip 2019 con Ilary Blasi sospeso? Arriva Barbara D’Urso : Barbara D’Urso prende il posto di Ilary Blasi al Grande Fratello Vip? Il Grande Fratello Vip si appresta a celebrare la finale della sua edizione numero tre. L’appuntamento finale del reality show più spiato dagli italiani andrà in onda lunedì 10 dicembre su Canale 5, serata in cui sarà proclamato il terzo vincitore della versione celebrity dopo Alessia Macari e Daniele Bossari. Il ritorno della quindicesima edizione del Grande ...

Mara Venier intervistata a Rai Radio 2 : risponde alle domande su Barbara D’Urso E Simona Ventura : Ieri Mara Venier ha rilasciato un’intervista al programma Radiofonico di Rai Radio 2, I Lunatici. Tra una domanda e l’altra, i due conduttori, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio hanno chiesto a Zia Mara in... L'articolo Mara Venier intervistata a Rai Radio 2: risponde alle domande su Barbara D’urso E Simona Ventura proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Anticipazioni Domenica Live : Barbara D’Urso resta sola in studio : Domenica Live: Barbara d’Urso rimane da sola negli studi dopo Pomeriggio 5 (VIDEO) Andrà in onda domani pomeriggio, a partire dalle 13.55 circa, una nuova e scoppiettante puntata di Domenica Live con Barbara d’Urso, reduce da un’altra settimana di fatiche e successi quotidiani in quel di Pomeriggio 5. E proprio al termine del suo seguitissimo rotocalco pomeridiano firmato Videonews, la popolare conduttrice di Canale5 ieri sera ...

Isabella Mayer da Barbara D’Urso - ha raccontato gli ultimi giorni di vita del padre - scomparso improvvisamente. Guarda il VIDEO : La morte improvvisa di Sandro Mayer ha lasciato di stucco il mondo dello spettacolo. La notizia della scomparsa del giornalista ha modificato il palinsesto di ‘Pomeriggio Cinque’ che nella puntata di oggi ha... L'articolo Isabella Mayer da Barbara D’Urso, ha raccontato gli ultimi giorni di vita del padre, scomparso improvvisamente. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Domenica Barbara D’Urso ha tagliato Simona Ventura dalla clip su Temptation Island Vip. La reazione di Simona… : (A Domenica Live Patrick Baldassari ripercorre la sua esperienza a Temptation Island Vip) L’aria di casa Mediaset sembra satura di tensione tra due colleghe che sono i volti di punta dei programmi tra i... L'articolo Domenica Barbara d’Urso ha tagliato Simona Ventura dalla clip su Temptation Island Vip. La reazione di Simona… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Beautiful - Elena Morali a Gossipetv : “Girerò a gennaio - Barbara D’Urso pronta a seguirmi” : Elena Morali a Beautiful con Barbara d’Urso: intervista Gossipetv Elena Morali è sbarcata a Beautiful. La bionda soubrette è arrivata sul set della famosa soap opera per girare alcune clip per Pomeriggio 5 e ha subito attirato l’attenzione degli autori. Che hanno deciso di creare un ruolo apposito per la fidanzata di Scintilla. Gossipetv ha […] L'articolo Beautiful, Elena Morali a Gossipetv: “Girerò a gennaio, Barbara ...

Gerry Scotti - la frase choc su Barbara D’Urso fa tremare Mediaset : Barbara D’Urso è senza dubbio una delle donne più amate della televisione italiana. Nonostante non sia proprio una ragazzina, è una donna meravigliosa: bella, tonica, simpatica, divertente. E infatti il pubblico la ama. Barbara D’Urso è una di quelle donne “intoccabili”, mitiche, della televisione italiana e, proprio per questo motivo, quel che è successo da poco, ha fatto pensare che le conseguenze saranno disastrose… Ma perché cosa è ...