Banche | arriva la norma per risparmiatori truffati

(Di lunedì 3 dicembre 2018) La notizia riguarda idalle, quelli scesi in piazza per mesi dopo aver perso gran parte dei loro risparmi. La Commissione Bilancio alla Camera, infatti, oggi ha votato all'unanimità l'emendamento alla manovra che permetterà anche aidi fare causa agli istituti bancari anche se otterranno il risarcimento.Il via libera alla modifiche del testo della legge di Bilancio èto dopo diverse discussioni e la seduta serale di ieri, cui sono seguite le trattative di oggi. L'obiettivo è quello di licenziare il testo definitivo domani per inviarlo il prima possiible in Aula. Magari già mercoledì.L'emendamento "bipartisan" che cancella lo scudo per leè stato sottoscritto da tutti i capigruppo in commissione. "Resta impregiudicato - si legge nella- il diritto per idi agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno ...