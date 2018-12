Banca Generali presenta piano al 2021 | attese masse totali tra 76 80 mld

Valeur Fiduciaria di Lugano : Banca Generali presenta offerta 90% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Banca Generali - Kepler conferma il rating buy : Gli analisti di Kepler Cheuvreux conferma la raccomandazione buy su Banca Generali e il target price a 24 euro. Seduta in ribasso per il Gruppo Bancario , che porta a casa un decremento dell'1,16%.

Borsa Italiana oggi/ Ferrari a -2 - 7% - Banca Generali a +3 - 6% - 27 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : Borsa Italiana news. Piazza Affari cede terreno. Male Ferrari e Bper. Tra i rialzi svetta Banca Generali. Bene anche Unipol

BORSA ITALIANA OGGI/ Bper a -2 - 2% - Banca Generali a +2 - 9% - 27 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in lieve ribasso. Tra i rialzi si fa notare Banca Generali, mentre arranca Bper

Lo short selling di Canada Pension Plan Investment su Banca Generali : Dall'8 novembre 2018, Canada Pension Plan Investment Board detiene una posizione corta su Banca Generali dello 0,5%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte.

Banca Generali - AQR Capital Management aumenta le posizioni corte sul titolo : Dal 7 novembre, AQR Capital Management ha incrementato le posizioni corte su Banca Generali , dallo 0,51% allo 0,60%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette ...

Banca Generali - bilancio e patrimonio solidi nei primi nove mesi : Profittabilità in crescita, struttura patrimoniale solida e outlook ottimista per Banca Generali . I primi nove mesi dell'anno sono terminati con un utile netto a 135,8 milioni di euro, in lieve calo, ...

Piazza Affari : accelera Banca Generali : Brillante rialzo per il gruppo Bancario , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,05%. L'andamento di Banca Generali nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza ...

Banca Generali - AQR Capital Management riduce la posizione ribassista : AQR Capital Management, dal 26 ottobre, ha ridimensionato lo short selling su Banca Generali dall'1,21% allo 0,51%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte. ...

MedioBanca - Nagel : no offerte da nostri soci per 3% Generali : Milano, 27 ott., askanews, - Mediobanca non ha ricevuto da parte dei propri soci alcuna offerta per il 3% di Generali che si è prefissata di vendere entro la fine dell'esercizio in corso, giugno 2019,.

Il ceo di MedioBanca : "Sosterremo lo sviluppo di Generali anche per vie esterne" : Mediobanca è pronta a sostenere "opzioni di sviluppo" di Generali, di cui è azionista con il 13%, "sia organiche che extraorganiche". C'è però "un 'caveat'", una cautela da rispettare, e cioè che "questa crescita non alteri una caratteristica" propria del gruppo assicurativo che è quella di essere "un campione con basi e radici italiane ma con una presenza molto internazionale". A latere dei conti di ...

Banca Generali compra Nextam Partners : MILANO - Banca e gestione di patrimoni vanno sempre più di pari passo. Su questa linea, Banca Generali ha formalizzato un'offerta vincolante - accettata da parte delle rispettive controparti - ...

Banca Generali verso acquisizione NEXTAM Partners : Banca Generali ha formalizzato un' offerta vincolante - accettata da parte delle rispettive controparti - finalizzata all'acquisizione del 100% di NEXTAM Partners, boutique finanziaria attiva dal 2001 ...