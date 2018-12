Baby | la serie accusata negli Usa di promuovere la prostituzione

Baby - nuova serie tv su Netflix : in onda in prima visione dal 30 novembre : Baby è una nuova serie televisiva italiana, pubblicata su Netflix, la nota piattaforma streaming, dallo scorso 30 novembre e diretta da Andrea De Sica e Anna Negri, la prima stagione è di 6 episodi. La serie è ispirata ad un fatto realmente accaduto, "Lo scandalo delle Baby squillo dei Parioli" e racconta le vicende di un gruppo di ragazzi e ragazze e delle loro famiglie privilegiate, del quartiere "Parioli", di Roma. Protagoniste della serie ...

Baby di Netflix non è una serie sulla prostituzione - il caso delle squillo ai Parioli resta sullo sfondo (recensione in anteprima) : Si tratta di una delle serie-evento dell'anno, uno dei titoli più attesi sia per l'attenzione suscitata dal caso a cui si ispira sia per la distribuzione internazionale in mezzo mondo di un prodotto tutto italiano, ma Baby di Netflix potrebbe deludere le aspettative di chi pensa di ritrovarsi sullo schermo il resoconto, i dettagli e le morbosità di un caso giudiziario da prima pagina. La serie con protagoniste le giovani Benedetta Porcaroli ...

Da un garage di Acilia alla firma con Netflix : la storia dei giovani sceneggiatori di Baby - la serie sul caso squillo ai Parioli : Da uno scantinato di Acilia a un contratto con Netflix . La parabola ricorda, con le dovute proporzioni, quella di Steve Jobs e del garage da cui partì, arrivando a fondare la Apple, solo che stavolta ...

