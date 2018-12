Auto | vendite in Italia ancora in discesa a novembre

Male il mercato dell'Auto : -6 - 31% le vendite a novembre : Segnali negativi per l'economia giungono dai dati sulle vendite di auto: a novembre la Motorizzazione ha effettuato 146.991 immatricolazioni, con un calo del 6,31% rispetto a novembre 2017, durante il quale ne furono ...

Mercato Auto - a novembre vendite in calo del 6 - 3 . Crolla il diesel -26 " : Il calo di fiducia dei consumatori riflette, non solo componenti psicologiche, ma anche il reale andamento dell'economia con il prodotto interno lordo che nel terzo trimestre di quest'anno dopo ...

Auto - a novembre vendite ancora con la retromarcia : - 6 - 31% : novembre ancora a segno per le vendite di Auto: sono state immatricolate 146.991 Autovetture, con una variazione di -6,31% rispetto a novembre 2017, durante il quale ne furono immatricolate 156.886, ...

Mercato Auto - -7 - 4% le vendite in Europa ad ottobre - positivo - +1 - 6% - il cumulato dieci mesi : TORINO - Le auto vendute nel mese di ottobre nei Paesi dell'Unione Europea e dell'Efta sono 1.118.859, il 7,4% in meno dello stesso mese del 2017. Da gennaio a ottobre sono state...

Auto - vendite in calo in Europa con i nuovi test sulle emissioni : MILANO - I nuovi standard per omologare le vetture e provare le loro emissioni pesano sul mercato Auto europeo anche ad ottobre, con l'Italia che si muove in linea agli altri grandi Paesi nonostante ...

Auto - vendite in Europa -7 - 3% ad ottobre. Primi 10 mesi +1 - 6% : Roma, 15 nov., askanews, - le immatricolazioni di Auto in Unione Europea sono diminuite del 7,3% ad ottobre continunando a scontare l'effetto dell'introduzione dei nuovi test antiemissioni WLTP. Lo ...

Auto Ue+Efta - in calo vendite a ottobre : 8.38 A ottobre le Auto vendute nei Paesi Ue+ Efta sono state 1.118.859, il 7,4% in meno rispetto allo stesso mese del 2017 Lo comunica l'Acea,Associazione dei costruttori europei.Le Auto immatricolate nei primi 10 mesi del 2018 sono state 13.424.360, in aumento dell'1,4% rispetto allo stesso periodo del 2017. A ottobre Fca ha venduto 66.217 Auto, -13,3% rispetto allo stesso mese del 2017. Nei primi 10 mesi del 2018 le immatricolazioni del ...

Mercato Italia - Vendite Auto in calo del 7 - 4% : Il Mercato Italiano dell'auto continua a frenare dopo il boom di agosto e il tracollo di settembre, con le immatricolazioni di ottobre ferme a 146.655 unità e in calo del 7,42%. Le performance negative sono ancora una volta da addebitare all'effetto WLTP, lo standard di omologazione entrato in vigore il 1 settembre, che ha spinto gli automobilisti ad anticipare gli acquisti ad agosto per sfruttare le promozioni varate da concessionarie e case ...

Vendite di Auto in Italia - mese di ottobre - Spiccano le elettriche pure! : Altre informazioni da un'ulteriore fonte autore Gruppo di Acquisto auto elettriche Categoria Scienza e Tecnologia

Prevalgono le vendite per il settore Automotive dell'Italia - -1 - 13% - - andamento negativo per Pininfarina : Si è mosso in territorio negativo il comparto italiano auto e ricambi , che è peggiore dell' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha chiuso a quota 186.017,56 in calo ...

Mercato Auto - profondo rosso in Europa : -23 - 4% le vendite a settembre. Costruttori - non è una sorpresa : TORINO - Nel mese di settembre nell'Europa dei 28 più Efta sono state vendute 1.123.184 auto, con una flessione del 23,4% rispetto allo stesso mese del 2017. I dati sono dell'Acea,...

Vendite Auto - profondo rosso a settembre : profondo rosso in settembre per il mercato dell'auto dell'Unione Europea e dell'Efta . Le immatricolazioni fanno infatti registrare un calo del 23,4% rispetto a settembre 2017 . Dopo la corsa dei mesi ...

Auto - in calo vendite nell'Ue a 28 +Efta : 9.07 A settembre, nell'Ue a 28 più i Paesi Efta, sono state vendute 1.123.184, in calo del 23,4% rispetto a settembre 2017.Lo comunica l'Associazione dei costruttori europei(Acea), che sottolinea come il dato non sia sorprendente,vista la forte crescita di agosto (+31,2%).Da inizio 2018 le immatricolazioni sono state infatti il 2,3% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sempre a settembre, il gruppo Fca ha venduto 61.882 Auto, ...