Aumento di capitale | Safilo rettifica il prezzo dei titoli

Aumento di capitale : FILA rettifica il prezzo delle azioni : FILA rettifica il prezzo dei titoli, a seguito dell'Aumento di capitale che parte lunedì 3 dicembre. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,95698529 . prezzo ...

Aumento di capitale : CHL rettifica il prezzo dei titoli : CHL rettifica il prezzo delle azioni, a seguito dell'Aumento di capitale che è partito lunedì 3 dicembre. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,98202953 . ...

FILA - nulla osta Consob a Aumento di capitale : nulla osta di Consob all'aumento di capitale di FILA . L'operazione avrà luogo mediante emissione di massime 9.538.263 nuove azioni suddivise in massime 8.022.915 azioni ordinarie e massime 1.515.348 ...

Mioassicuratore.it - Aumento di capitale : ROMA, 30 NOV - La piattaforma web di servizi assicurativi Mioassicuratore.it ha superato i 200.000 utenti registrati e punta a imporsi ai vertici in Italia nella vendita di polizze non-auto. Lo rende ...

Carige scivola in Borsa - l'assemblea per l'Aumento di capitale il 22 dicembre : Genova - l'assemblea per l'aumento di capitale di Banca Carige si terrà sabato 22 dicembre. Lo ha deciso il cda della banca, che procederà alla convocazione formale il prossimo 20 novembre quando ...

Banca Carige - l'assemblea per l'Aumento di capitale si terrà il 22 dicembre : Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige , riunitosi in data odierna 15 novembre 2018 sotto la presidenza di Pietro Modiano, ha stabilito che l'assemblea dei Soci per decidere sull'aumento di ...

Il lungo giorno di Banca Carige. Verso Aumento capitale e pulizia conti : Terminata la stagione delle trimestrali a Piazza Affari, gli investitori si concentrano sui singoli titoli, in particolare su Banca Carige che riunisce oggi, 12 Novembre, il Consiglio di ...

Carige - Aumento di capitale da 400 milioni e bond finanziato dalle banche italiane : Nuovo aumento di capitale da 400 milioni in arrivo per Banca Carige. Il consiglio di amministrazione in programma lunedì 12 novembre varera, secondo fonti finanziarie non confermate ufficialmente, un’ampia operazione di rafforzamento patrimoniale che si strutturerà in due fasi nell’ambito di un piano unitario...

Aryzta : Aumento di capitale approvato di misura

Intesa Sanpaolo - Guzzetti : "Non ci sono rischi Aumento capitale" : Occorre quindi che l'Italia tuteli le banche - ha sottolineato - per il ruolo chiave che queste hanno sull' economia reale attraverso la concessione di prestiti a famiglie ed imprese.

Aeroporto Catullo Verona - Progetto Romeo al via con Aumento di capitale : II cda dell'Aeroporto Catullo di Verona ha dato il via al Progetto Romeo , il programma di investimenti del valore di 60 milioni di euro che aumenterà del 50% la superficie dell'aerostazione , ...

Soundreef annuncia Aumento di capitale di 3 - 5 mln : Roma, 12 ott., askanews, - Soundreef S.p.A. ha deliberato un aumento di capitale che completa una raccolta complessiva nel 2018 pari a 3,5 milioni di euro. L'aumento di capitale sarà sottoscritto dai ...

