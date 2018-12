Audi RS5-R by ABT | cavalli scatenati protagonisti al salone di Essen FOTO

sportfair

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Il preparatore teutonico ha realizzato un inedito kit estetico-meccanico che trasforma la sportiva tedesca in un vero e proprio bolide ad alte prestazioni ABT, celebre preparatore tedesco specializzati in potenti elaborazione di vetture appartenenti al Gruppo Volkswagen, sarà una delle protagoniste indiscusse deldi2018, dedicato al mondo del tuning e alle personalizzazioni più estreme e originali.Tra le novità firmate ABT che saranno svelate alla kermesse tedesca spiccherà certamente la potentissimaRS5-R, bolide basato sulla coupé della Casa dei Quattro anelli opportunatamente modificata sia nella parte estetica che in quella meccanica.LaRS5-R by ABT sfoggia una livrea bianco perla che fa da contorno ad un completo kit estetico-aerodinamico in fibra di carbonio comprensivo di splitter, feritoie, spoiler e minigonne maggiorate, a cui si aggiungono ...