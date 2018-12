Atalanta-Napoli | Ancelotti | ”Bel segnale dal pubblico” Gasperini | ”Ci sono mancati Ilicic

Il Napoli passa in casa dell’ Atalanta e resta a -8 dalla Juve : Colpaccio della squadra di Allegri. Nel posticipo della 14.ma giornata di campionato, il Napoli passa in casa dell’Atalanta e resta

Atalanta-Napoli 1-2 - Milik fa felice Ancelotti : Atalanta-Napoli 1-2, grande vittoria in casa di una squadra difficilissima da affrontare. Segnano Fabian Ruiz nel primo tempo, pareggio di Zapata nella ripresa e poi rete decisiva di Milik. Primo tempo Napoli subito in vantaggio con Fabian Ruiz, giocata di Insigne nello spazio tra difesa e centrocampo di Gasperini e splendido assisto per lo spagnolo. Tiro, palo, gol e Ancelotti può applicare la strategia predisposta per questa partita: difesa ...