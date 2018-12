Atalanta-Napoli 1-2, Milik fa felice Ancelotti

ilnapolista

: L’AIC di Tommasi/Albertini organizza questa sera il Galà del Calcio, la festa di tutti i calciatori,mentre Atalanta… - pisto_gol : L’AIC di Tommasi/Albertini organizza questa sera il Galà del Calcio, la festa di tutti i calciatori,mentre Atalanta… - sscnapoli : Atalanta-Napoli: tutti convocati tranne Verdi e Chiriches #ForzaNapoliSempre - SerieA : Vantaggio Napoli! La sblocca subito Fabian Ruiz! Atalanta 0?? - 1?? Napoli #AtalantaNapoli #SerieATIM -

(Di lunedì 3 dicembre 2018)1-2, grande vittoria in casa di una squadra difficilissima da affrontare. Segnano Fabian Ruiz nel primo tempo, pareggio di Zapata nella ripresa e poi rete decisiva diPrimo temposubito in vantaggio con Fabian Ruiz, giocata di Insigne nello spazio tra difesa e centrocampo di Gasperini e splendido assisto per lo spagnolo. Tiro, palo, gol epuò applicare la strategia predisposta per questa partita: difesa attenta e serrata, gli esterni di centrocampo sempre a supporto della terza linea. E poi ripartenze fulminee, con palloni dietro i tre centrali bergamaschi. Poche occasioni, e solo potenziali, per i padroni di casa; due buone chance per il, con Fabian Ruiz e Insigne. Il tiro dello spagnolo è brutto e debole, Lorenzo anticipa Berisha ma conclude a lato. Prima ci sarebbe anche un palo colpito ancora da Insigne, fermato però in fuorigioco. ...