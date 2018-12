Atalanta-Napoli 1-2 | le pagelle di CalcioWeb ...

Il Napoli risponde alla Juve : 2-1 sull’Atalanta - decide Milik [FOTO e VIDEO] : 1/13 Mauro Locatelli/LaPresse ...

Colpo Napoli a Bergamo : Atalanta battuta 2-1 con Ruiz e Milik : La squadra di Ancelotti vince a Bergamo con le reti di Fabian Ruiz e del polacco, decisivo all'85': Zapata trova il momentaneo pareggio

Pagelle Atalanta-Napoli 1-2 : decide Milik. Highlights e tabellino del match : Pagelle Atalanta-Napoli – Quella di Bergamo è stata una sfida fondamentale per l’undici allenato da Carlo Ancelotti perché una vittoria poteva e doveva significare un’ulteriore fuga dall’Inter, fermata a Roma dai giallorossi, e la forza di continuare a lottare contro la Juventus. La squadra di Allegri sta infatti facendo alcune prove di fuga prima di Natale, […] L'articolo Pagelle Atalanta-Napoli 1-2: decide Milik. ...

Atalanta-Napoli 1-2 - Milik fa felice Ancelotti : Atalanta-Napoli 1-2, grande vittoria in casa di una squadra difficilissima da affrontare. Segnano Fabian Ruiz nel primo tempo, pareggio di Zapata nella ripresa e poi rete decisiva di Milik. Primo tempo Napoli subito in vantaggio con Fabian Ruiz, giocata di Insigne nello spazio tra difesa e centrocampo di Gasperini e splendido assisto per lo spagnolo. Tiro, palo, gol e Ancelotti può applicare la strategia predisposta per questa partita: difesa ...

Posticipo serie A - Atalanta-Napoli 1-2 : 22.28 Il Napoli si riporta a -8 dalla Juve. Pronti-via e partenopei in vantaggio:al 2' Insigne crossa per Fabian Ruiz che si fa trovare pronto sul secondo palo. Lo stesso spagnolo manca il raddoppio solo davanti a Berisha. Insigne non è fortunato col pallonetto sull'uscita del portiere. Orobici determinati nella ripresa. Albiol salva sulla stoccata di Freuler. Al 56' Zapata gira in rete un' azione insistita. Dopo il pari la gara scorre sul ...

Atalanta-Napoli diretta live : gol Milik - sorpasso dei partenopei! [FOTO e VIDEO] : 1/13 Mauro Locatelli/LaPresse ...

Live Atalanta-Napoli 1-2 Arek Milik - gol da impazzire : È un lunedì sera di grande lusso quello che regala il programma della 14esima giornata di Serie A: a Bergamo si sfidano infatti Atalanta e Napoli in un match ad altissima tensione per...

Atalanta-Napoli in diretta LIVE : Milik mette avanti gli azzurri – i video dei gol : 85′ GOL DEL NAPOLI, 1-2 Milik, colpo al volo su lancio di Insigne e palla in rete 81′ SOSTITUZIONE NAPOLI entra Milik ed esce Mertens 79′ AMMONITO MARIO RUI, gioco scorretto 77′ SOSTITUZIONE NAPOLI entra Hysaj ed esce Maksimovic 77′ SOSTITUZIONE NAPOLI entra Zielinski ed esce Fabian Ruiz 75′ Occasione per Gomez che arriva a […] L'articolo Atalanta-Napoli in diretta LIVE: Milik mette avanti gli azzurri ...

Pagelle Atalanta-Napoli 1-2 : highlights e tabellino del match : Pagelle Atalanta-Napoli – Quella di Bergamo è stata una sfida fondamentale per l’undici allenato da Carlo Ancelotti perché una vittoria poteva significare un’ulteriore fuga dall’Inter, fermata a Roma dai giallorossi e la forza di continuare a lottare contro la Juventus. La squadra di Allegri sta infatti facendo alcune prove di fuga prima di Natale, l’undici bianconero […] L'articolo Pagelle Atalanta-Napoli ...

[LIVE] Serie A - Atalanta - Napoli 1-1 Zapata pareggia [LIVE] : La Cronaca Live Atalanta senza Toloi e Ilicic per questa importante sfida: giocano Mancini e Rigoni . Masiello è acciaccato ma stringe i denti, a completare il reparto c'è Palomino. Hateboer e Gosens ...

Atalanta-Napoli diretta live : gol Zapata - pareggio dei bergamaschi! [FOTO e VIDEO] : 1/13 Mauro Locatelli/LaPresse ...

Atalanta-Napoli 1-1 - risultato e diretta live : Atalanta-Napoli, 14ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Atalanta-Napoli in diretta LIVE : ammonito Masiello – i video dei gol di Ruiz e Zapata : 67′ Un rimpallo favorisce Insigne che scarta di lato e tira ma Berisha salva in angolo 65′ Tiro di Hateboer dal limite, palla di poco a lato 61′ ammonito Masiello per gioco scoretto 55′ GOL DELL’ATALANTA, 1-1 Zapata, svirgolata in area su cross di Freuler, Rigoni appoggia di testa e Zapata nell’area piccolo spinge in […] L'articolo Atalanta-Napoli in diretta LIVE: ammonito Masiello – i video dei ...

Atalanta-Napoli diretta live : gol Zapata - pareggio dei bergamaschi! [VIDEO] : Atalanta-Napoli diretta live – Si conclude con il botto la 14^ giornata del campionato di Serie A: nel monday night si affrontano all’Atleti Azzurri d’Italia Atalanta e Napoli. La squadra di Carlo Ancelotti deve rispondere alla vittoria della Juventus sulla Fiorentina per mantenere gli 8 punti di distacco. Poco turnover per l’allenatore emiliano, che rispetto alle previsioni della vigilia cambia soltanto il terzino ...