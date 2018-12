Asti | baby ladri in azione in un magazzino di elettronica

GinnAstica Ritmica – Baby-G annuncia la sua partnership con la Federazione italiana [GALLERY] : Baby-G e la Federazione Ginnastica d’Italia annunciano la loro partnership: il Brand di orologi femminili indistruttibili, in qualità di partner ufficiale al polso della atlete della nazionale di Ginnastica Ritmica Baby-G, il brand di Casio di orologi indistruttibili dedicati al giovane pubblico femminile, annuncia l’accordo con la Federazione Ginnastica d’Italia in qualità di partner ufficiale, ed in particolare con la squadra ...