Asia Argento fra il dopo Corona e i problemi in tv | «Umore triste | anno triste»

Chi è Fiore - la sorella di Asia Argento : Si chiama Fiore la sorella maggiore di Asia Argento e figlia del celebre Dario. Biondissima e molto attiva su Instagram, Fiore è particolarmente legata ad Asia, che ha sempre difeso, appoggiando le sue scelte, soprattutto quella di legarsi a Fabrizio Corona. Classe 1970, è nata dalla relazione fra Dario Argento e l’ex moglie Marisa Casale. Lei e Asia Argento sono in realtà “sorellastre”, visto che la madre della regista ...

Claudia Pandolfi : "Nel film con Asia Argento ho dato il primo bacio ad una donna. Non guardo al genere - ma alle emozioni" : Claudia Pandolfi è una voce gentile, due occhi scuri, un sorriso che s'infila quando meno te lo aspetti sul volto che si è trasformato davanti agli occhi dei telespettatori, che si sono affezionati a lei prima come Alice, protagonista dell'interminabile serie Un medico in famiglia, dunque per il commissario Giulia Corsi di Distretto di Polizia. In mezzo molto cinema e altrettanta televisione. E dire che tutto è iniziato con ...

Fabrizio Corona - dopo l'addio con Asia Argento lo beccano con lei : chi è l'ex corteggiatrice di Uomini e donne : Fabrizio Corona si sa, non è tipo da stare con le mani in mano. E così dopo la fine burrascosa della relazione con Asia Argento , neanche qualche giorno fa, l'ex re dei paparazzi si è fatto beccare in ...

Fabrizio Corona e Asia Argento - la loro love story frutto di un contratto? : Il sentimento che lega Fabrizio Corona ad Asia Argento potrebbe essere frutto di un contratto stipulato tra i due che porterebbe ulteriore fama e notorietà

La sorella di Asia Argento : "Sapevo che non sarebbe durata con Corona : "Sapevo che non sarebbe durata". Ospite al programma Storie Italiane, Fiore Argento, sorella di Asia, ha commentato la love story, già giunta alla conclusione, tra l'attrice e Fabrizio Corona. A differenza della madre di Asia, Daria Nicolodi, che ha apertamente attaccato sui social la figlia per la sua unione con l'ex re dei paparazzi, Fiore ha con la sorella un bellissimo rapporto e ha speso delle parole in sua difesa per i due scandali ...

Asia Argento - irrompe la sorella : "Già sapevo che con Corona sarebbe finita" : Fiore Argento commenta la fine della storia-lampo scoppiata tra l'attrice romana e l'ex re dei paparazzi

FIORE ARGENTO SUL PADRE DARIO : 'SEMPRE AL MIO FIANCO'/ Bellissimo rapporto con la sorella minore Asia Argento - IlSussidiario.net : FIORE Argento sul PADRE DARIO: 'SEMPRE al mio FIANCO'. La stilista a Storie Italiane: 'Mia sorella Asia attaccata tanto, ma senza motivo. Su Corona...'.

Storie italiane - Fiore Argento sulla sorella Asia e Fabrizio Corona : ‘Sapevo non sarebbe durata’ : “Sapevo che non sarebbe durata, conosco mia sorella”. Chi parla è Fiore Argento, sorella di Asia Argento a proposito della love story con Fabrizio Corona già finita al grido social di “Scendo da ‘sta giostra”. Fiore, ospite di Eleonora Daniele nella puntata di Storie italiane in onda venerdì 30 novembre su Rai1, commenta la rottura tra l’ex re dei paparazzi e l’attrice: “Si sono visti poche volte, ...

Fiorella (Fiore) Argento a ‘Storie Italiane’ : chi è la sorella di Asia : La mia vita sembra un film dei Monty Python diretto da David Lynch. Una farsa grottesca. Mi faccio due risate e scendo da sta giostra”. Con questa frase, Asia Argento conferma i tanti rumors che si rincorrono da giorni: tra lei e Fabrizio Corona è finita. Una storia archiviata dopo appena un mese, secondo quanto scrive anche il settimanale ”Chi”. A dare seguito ad Asia Argento, anche Fabrizio Corona attraverso un video in cui ...

Asia Argento coperta solo dal calco di una statua - i fan in visibilio : Asia Argento è di nuovo al centro del gossip dopo la fine della relazione con l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Stavolta ad attirare l'attenzione è stato uno scatto, pubblicato dall'attrice sui social. Asia Argento, scatto sensuale su Instagram L'attrice, dunque, si è fatta immortalare in tutto il suo splendore coperta solo dal calco di una statua. I fan hanno apprezzato enormemente lo scatto che è stato pubblicato dall'artista sul suo ...

Asia Argento - le parole della sorella Fiore sui suoi ex fidanzati : Fiore Argento racconta il rapporto con la sorella e i suoi amori tormentati Un nuovo membro della famiglia Argento ospite di Eleonora Daniele su Rai1. Dopo Dario Argento è infatti la volta di Fiore Argento raccontarsi davanti alle telecamere di Storie Italiane. La figlia maggiore del maestro del cinema horror italiano ha svelato alcuni dettagli […] L'articolo Asia Argento, le parole della sorella Fiore sui suoi ex fidanzati proviene da ...

Asia Argento ha voltato pagina - è più sensuale che mai su Instagram : 'MAH!! Anche Repubblica fa gossip e pubblica in prima pagina spacciato come cronaca inserendo due domande obsolete oggi inutili' ha scritto il bello e maledetto più amato e odiato dal pubblico nelle ...

Che fisico! Asia Argento nuda (di nuovo). Lo scatto che sta spopolando sui social. Corona è già alle spalle? : Tra Asia e Fabrizio le cose sembrano essere oramai andate in malora. Una storia iniziata forse per contratto e finita ancor prima. Eppure l’attrice sembra essersene fatta già una ragione e su Instagram, Asia si mostra coperta solo dal calco di una statua, lasciando molto poco all’immaginazione dei suoi fan. Lo scatto, condiviso per pubblicizzare la pagina di un fashion designer, restituisce l’immagine di una Argento spensierata ...

Fabrizio Corona replica all’intervista di Asia Argento - la dura reazione dell’ex re dei paparazzi sui social : Fabrizio Corona ed Asia Argento si sono già lasciati, il botta e risposta tra giornali e social dell’ex re dei paparazzi e dell’attrice italiana Ad appena qualche settimana dall’annuncio dell’inizio della relazione tra Asia Argento e Fabrizio Corona, i due hanno anche annunciato la rottura. Con una lunga intervista a ‘Repubblica’, l’attrice italiana ha rivelato i motivi dell’addio ...