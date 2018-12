Ascolti TV | Domenica 2 dicembre 2018. Fazio al 16%-13.4%. New Amsterdam parte dal 13.6% : New Amsterdam - Ryan Eggold Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 4.005.000 spettatori pari al 16% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 1.191.000 (13.4%). Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.913.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.698.000 spettatori (6.5%) e S.W.A.T. è stato la scelta di 1.426.000 spettatori (5.8%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.981.000 ...

Ascolti TV | Domenica 2 dicembre 2018 : New Amsterdam - Ryan Eggold Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo .000 (%). Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di .000 spettatori e S.W.A.T. è stato la scelta di .000 spettatori (%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 Le ragazze ...

Barbara d'Urso "perde" contro Mara Venier/ In sovrapposizione vince Domenica In : Ascolti TV e share - IlSussidiario.net : Barbara d'Urso ha stabilito un altro record d'ascolti con il suo programma contenitore del fine settimana, Domenica Live.

Barbara D'Urso record d'Ascolti con Domenica Live/ Foto - Domenica In balbetta e la regina di Canale 5 vola - IlSussidiario.net : Barbara D'Urso ha stabilito un altro record d'ascolti con il suo programma contenitore del fine settimana, Domenica Live.

Ascolti Tv di domenica 25 novembre - Morandi chiude in bellezza. A Fazio non basta Eros : Nella prima serata di domenica 25 novembre L'Isola di Pietro ha fatto registrare la migliore performance con una media di oltre 3 milioni e 600 mila spettatori, pari al 16,3% di share. Visto il ...

Ascolti tv domenica 25 novembre - Domenica In e Domenica Live in sovrapposizione : Nuovo testa a testa tra Barbara d’Urso e Mara Venier nel pomeriggio di ieri in tv La sfida agli Ascolti della Domenica pomeriggio finisce quasi in parità. I dati Auditel relativi ai programmi in onda ieri, 25 novembre, mostrano infatti un testa a testa tra Barbara d’Urso e Mara Venier. Su Rai1 Domenica In ha registrato 2.744.000 […] L'articolo Ascolti tv Domenica 25 novembre, Domenica In e Domenica Live in sovrapposizione ...

Ascolti Domenica pomeriggio 25 novembre : nuova vittoria per Mara Venier su Barbara D'Urso : Mara Venier si conferma la regina della domenica pomeriggio. Settima vittoria per domenica in su domenica Live (fermo a quattro sfide aggiudicate), che comunque riesce a tenere accesa la competizione e a fare un buon ascolto. Per Barbara D'Urso sono lontani i tempi in cui dominava letteralmente sullo storico contenitore di Rai 1, quando questo era condotto da Cristina Parodi, con la partecipazione di sua sorella Benedetta....Continua a leggere

Ascolti TV | Domenica 25 novembre 2018. L’Isola di Pietro chiude con il 16.3% - Fazio 15.2%-13.2%. La Notte dei Record 2.6%. In sovrapposizione Domenica In 16.32% - Domenica Live 15.39% : L'Isola di Pietro Nella serata di ieri, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.793.000 spettatori pari al 15.2% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.279.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata della seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al video 3.634.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.845.000 spettatori ...

Ascolti TV | Domenica 25 novembre 2018. L’Isola di Pietro chiude con il 16.3% - Fazio 15.2%-13.2%. La Notte dei Record 2.6%. Domenica In leader : L'Isola di Pietro Nella serata di ieri, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.793.000 spettatori pari al 15.2% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.279.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata della seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al video 3.634.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.845.000 spettatori ...

Ascolti tv domenica 25 novembre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Che Tempo che Fa (live) ha registrato .000 telespettatori, share % e nel Tavolo, in seconda serata, .000, %. Su Rai 2 NCIS ha registrato .000 telespettatori, share %. SWAT .000, %. Su Rai 3 Le Ragazze, quinta puntata (iniziata alle 20.20), ha registrato .000 telespettatori, share %. I Dieci Comandamenti .000, %. Su Canale 5 L'Isola di Pietro 2, sesta e ultima puntata (live), ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti TV | Domenica 25 novembre 2018 : L'Isola di Pietro Nella serata di ieri, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre SWAT ha raccolto .000 spettatori (%). Su Italia1 ...

Ascolti tv - domenica di testa a testa ma la d'Urso canta vittoria : "Risultati strepitosi" : domenica In leggermente sopra in sovrapposizione ed è quasi parità anche nel prime time tra Fazio e la fiction con Gianni...

Ascolti Tv domenica 18 novembre 2018 - Morandi e Venier vincono allo sprint in sovrapposizione. Ride Camila Raznovich : Nella prima serata di domenica 18 novembre 2018 la fiction l'Isola di Pietro con Gianni Morandi supera in sovrapposizione Che Tempo che fa con Fabio Fazio: 16,8% di share con 3,6 milioni di spettatori ...

Domenica In contro Domenica Live - vittoria al fotofinish : Mara Venier e Barbara D'Urso - verdetto Ascolti : La sfida degli ascolti vinta da Domenica In . Secondo i dati Auditel riportati dal sito specializzato Davidemaggio.it, il contenitore di Raiuno diretto da Mara Venier ha realizzato il 16,04% di share ...