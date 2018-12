Arte e scienza | Radici comuni?

Un'altra interessante mostra al confine tra Arte e scienza : Mantenendosi saldamente in equilibrio sul terreno dell'arte, ma lambendo in maniera consapevole i limiti della scienza, l'itinerario in tre sezioni sviluppato sui due piani della Galleria si dipana ...

Arte è Scienza - venerdì 30 al Museo Archeologico di Sarno. : ...De Caro Direttore del Museo della Valle del Sarno Carmine Lubritto Università della Campania e Presidente Nazionale AIAr Le informazioni contenute nei reperti osteologici e come la Scienza li legge ...

Tra Arte - scienza e tessile : Il genio di Leonardo in mostra al Museo del Tessuto di Prato : ... sia in Toscana che in Lombardia - spiega Claudio Giorgione , curatore del Museo Nazionale scienza scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci -. Negli stessi anni in cui lavora al Cenacolo e al Cavallo , ...

La tecnologia svela i segreti di Caravaggio : con l’eye tracking l’Arte diventa scienza : L'hi-tech e la tecnologia svelano i misteri dell'arte di Caravaggio. Durante un convegno alla Città della scienza di Napoli, alcuni esperti hanno ricostruito la tecnica "tipo" con cui il grande pittore riusciva a realizzare gli importanti capolavori della storia dell'arte che ci hanno fatto innamorare.Continua a leggere

La Scienza sale sul palcoscenico della Sala Assoli. Quattro Assoli di Scienza innovativi al via mArtedì 27. : ... o presso botteghino Sala Assoli_abbonamento ' 30 > repliche diurne per la scuola _' 8 - abbonamento ' 24 su prenotazione a Le Nuvole 0812395653 , feriali 9/17, 0812395666 , anche in orari spettacoli,...

Arte e scienza insieme domani all'Aquila per un corso di videochirurgia sulla scultura corporea : ... insieme a Vittorini, ha inaugurato a luglio l'installazione 'Le otto opere della Misericordia' al Pio Monte di Napoli, un'opera tra sacro e profano, che rappresenta un parallelismo tra scienza e ...

Vacca : "Diagnostica per immagini è incontro tra scienza e Arte" : ...al patrimonio culturale' promosso dalla Fondazione Bracco in occasione della XVII Settimana della Cultura d'Impresa di Confindustria che si terrà a Napoli il 20 novembre nella Città della scienza. ...

RAI - RADIO3 * ' SCIENZA ' : ' Samantha Cristoforetti ospite negli studi di via Asiago - mArtedì 13 novembre ' - : "Quando i motori del razzo si sono accesi, si è realizzato il grande sogno della mia vita." L'addestramento estenuante, i fallimenti, le frustrazioni, e le fatiche. Ma anche la gioia incontenibile di ...

La scienza non è un’Arte - troppo spesso l’Università legittima le pseudoscienze : L’articolo 33 della Costituzione garantisce la più ampia libertà per le materie che si vogliano insegnare e apprendere nelle nostre scuole e nelle nostre università, senza nessun limite. Tuttavia, la Costituzione – così come in generale la nostra giurisdizione – non ha il compito di definire, in sen

Chimica e musica si fondono a Torino : mArtedì l'esibizione degli studenti del Montani e del Pergolesi al Festival "Teatro e scienza : Matematica e altri demoni" : Montani' per partecipare al Festival 'Teatro e scienza: Matematica e altri Demoni', in programma dal 30 settembre fino al 27 novembre. La serata del 13 si terrà al Teatro Vittoria, dove andrà in ...

Donne e scienza alla sala Leopoldina : successo di pArtecipazione al convegno del Soroptimist : Fa STEM" , Soroptimist International " Science, Technology, Engeneering, Mathematics, , un ciclo di iniziative dedicate alle Donne e alla scienza, ed era rivolto alle scuole superiori del territorio, ...

La persuasione : Arte o scienza? : ... 1, La scienza è da ritenersi in una qualche misura superiore all'arte? 2, Perché la persuasione, diversamente dalle altre competenze, avrebbe il diritto di elevarsi al rango di scienza? Per tentare ...

Arte E SCIENZA : IL CHIRURGO PAOLO VITTORINI ''SCULTORE DEL CORPO E DELL'ANIMA'' : L'AQUILA - 'La bellezza è un insieme di equilibri, non esiste la perfezione, l'importante è riconoscersi nel proprio CORPO e piacersi. In questo senso il CHIRURGO è 'lo scultore moderno', colui che ...