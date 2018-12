Arrow 7×09: viaggio a Gotham City

ilnotiziangolo

(Di lunedì 3 dicembre 2018)7×09 trama e promo – Il nono episodio della serie Tv andrà in onda il 10 dicembre 2018, su The CW. “Elseworlds, Part 2“, seguirà a ruota quanto accadrà nella prima parte del crossover di quest’anno. Sappiamo già che avremo a che fare con un Oliver in veste di supervelocista e che potremo conoscere da vicino Ruby Rose. La trama di7×09 si sposterà infatti a, dove i nostri eroi cercheranno di capire che cosa è successo.Oliver e Barry sono bloccati l’uno nel corpo dell’altro ed i due otterranno finalmente una pista su John Deegan, il personaggio interpretato da Jeremy Davies. Raggiungeranno cosìal fianco di Supergirl per scoprire che cosa è accaduto e perché la loro realtà è cambiata in modo radicale. Una volta sul posto faranno la conoscenza della misteriosa Kate Kane, che fornirà al gruppo le ...