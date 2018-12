Arrow 7 | The Flash 5 e Supergirl 4 sbarcano su Mediaset nel 2019 | primi dettagli sulla

Il Grinch - di Peter Candeland - YArrow Cheney - Matthew O'Callaghan : Seuss, con l'intento di criticare la commercializzazione del Natale , che già in quegli anni era diventato unicamente un pretesto utile a smuovere l'economia, totalmente scisso dalla ricorrenza ...

Pubblicata la trama di Elseworlds : la sinossi degli episodi di Arrow 7 - The Flash 5 e Supergirl 4 nel crossover : Inizia ufficialmente il conto alla rovescia in attesa delle tre serate che, almeno negli Usa, regaleranno al pubblico Elseworlds ovvero il crossover di Arrow 7, Supergirl 4 e The Flash 5. Il 9, 10 e 11 dicembre su The Cw andranno in onda i tre episodi che compongono il crossover e che lanceranno la nuova eroina delle serie tv e dell'Arrowverse ovvero Kate Kane, Batwoman. In queste ore la rete ha pubblicato la trama di Elseworlds a partire da ...

Arrow - Recensione 7x07 "The Slabside Redemption" : Buonasera tesori miei, questa settimana riesco stranamente a essere puntuale!C'è però un problema, ossia: non so che dirvi. Non so davvero come commentare questo episodio perché l'unica cosa a cui ho pensato per 42 minuti è stata "Che barba, che noia, che noia, che barba!". Qual è stato, esattamente, lo scopo di questa puntata? La storia non è andata avanti, non abbiamo scoperto nulla di nuovo su Diaz, Oliver è uscito di prigione così come ...

Arrow - Recension4 7x05 "The Demon" e 7x06 "Due Process" : Buon pomeriggio tesori miei, un po' (tanto) in ritardo ma sono di nuovo qui!La scorsa settimana sono stata parecchio impegnata e vi anticipo che lo sarò anche quella prossima, ma farò il possibile per commentare puntualmente la nuova puntata di ARROW.Un breve commento sulla 7x05 riguardo Oliver e Felicity (sono le uniche due storyline che veramente mi interessano, a essere sincera).Da un lato abbiamo Oliver che si è fatto internare al secondo ...

Elseworlds mette in crisi delle sorelle Danvers : le rivelazioni nel nuovo promo del crossover tra Arrow 7 - Supergirl 4 e The Flash 5 : I fan hanno atteso il terzo teaser di Elseworlds per giorni fino a quando, poco, fa, al termine delle messa in onda del nuovo episodio di Supergirl 4 non è stato rilasciato. Nei giorni scorsi i fan delle serie DC/The CW hanno avuto modo di scoprire quale sarà il ruolo di Barry e Oliver nel nuovo crossover e il loro scambio di ruoli ma il pubblico di Supergirl che fino a questo momento non ha visto lo stesso per Kara, ha scoperto che anche lei ...

The Flash 5 e Arrow 7 crossover : Elseworlds - Barry mette al tappeto Diggle (VIDEO) : The Flash 5 e Arrow 7 ci regalano un nuovo teaser video in previsione del crossover. Elseworlds ci ha già mostrato il destino di uno dei protagonisti dei due show e questa volta le luci si concentreranno su Barry Allen. Che cosa succederà? Dopo aver scoperto il risveglio di chi prenderà il suo posto al fianco di Iris, The Flash 5 e Arrow 7 ci preparano ad una scazzottata che vedrà Allen tutt’altro che impreparato. The Flash 5 e Arrow 7, ...

Arrow 7 e The Flash 5 : Elseworlds ci regala il primo promo (VIDEO) : Arrow 7 e The Flash 5 si avviano verso il crossover tanto atteso dai fan. Sappiamo già che assisteremo ad un totale stravolgimento della trama, ma che cosa accadrà di preciso? A rivelarci qualche dettaglio in più è il promo di Elseworlds, che promette un’inversione totale fra i due protagonisti di Arrow 7 e The Flash 5. Sotto tutti i punti di vista e non quindi solo per il costume. Ma già lo avevamo intuito, vero? Arrow 7 e The Flash 5: ...

Arrow - Recensione 7x02 "The Longbow Hunters" : Buongiorno amori miei, eccomi qui pronta a commentare questo nuovo episodio di ARROW.Se non vi dispiace andrei per personaggi, e partirei da Oliver. Da dentro la prigione, obiettivamente, non è che possa fare molto, e come prevedibile quel poco che può fare lo porta a fare scelte difficili e a dover camminare sul filo del rasoio per quel che riguarda la sua etica e moralità. Il problema è che la sua storyline in questo episodio fa da filler, ...

Jensen Ackles da Supernatural 15 a Elseworlds? L’attore sul set del crossover di Arrow 7 - The Fash 5 e Supergirl 4 : Si lavora ormai da giorni, a ritmo serrato, proprio su Elseworlds, prossimo crossover di Arrow 7, The Flash e Supergirl 4 negli Usa e proprio tra le tante foto che continuano ad arrivare le ultime due stanno facendo discutere. In particolare, la prima riguarda l'avvistamento di Jensen Ackles sul set del crossover. I fan di Supernatural e delle serie DC hanno subito sperato che la loro preghiera fosse stata esaudita e che l'attore fosse sul ...

'The Bard's Tale IV : BArrows Deep' - tra fortezze - draghi e mostri con un RPG dungeon crawler : Edifici e particolari sono molto ricercati, funzionali, e le possibilità di interagire con il mondo sono diverse, con una grafica ed un sonoro di buona resa , come la melodiosa colonna sonora, tutta ...

Il crossover tra Arrow - The Flash e Supergirl porta tutti in Elseworlds al cospetto di The Monitor : chi sarà il suo interprete? : I personaggi di sempre chiamati ad affrontare nuove storie, questo sembra essere alla base del crossover tra Arrow, The Flash e Supergirl che avrà come titolo proprio la linea di fumetti dedicato a questa “alternativa” ovvero “Elsenworlds”. Le date da segnare in calendario sono quelle del 9, 10 e 11 dicembre, almeno negli Usa, a partire da The Flash 5, passando da Arrow 7 e finendo con Supergirl 4. Questi erano i dettagli ...