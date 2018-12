Arriva la tredicesima | ma in tasca resterà solo l’11% dei soldi | ecco perché

Quando Arriva la tredicesima e come si calcola : Inizia dicembre e il pensiero, per i fortunati a cui spetta, va alla tredicesima, nota anche come «gratifica natalizia»: se tutto va come dovrebbe, c’è infatti da aspettarsela prima di Natale. Intanto, a differenza della quattordicesima, la tredicesima spetta a tutti i lavoratori dipendenti e, di fatto, è pari a una mensilità. Il periodo di riferimento per il calcolo è dall’1 gennaio al 31 dicembre, ma l’ammontare della tredicesima è ...

A dicembre Arriva la tredicesima per molti lavoratori - dagli statali alle badanti : Ormai ci siamo, perché con l’arrivo di dicembre i lavoratori italiani riceveranno quella che una volta si chiamava gratifica natalizia. Con il normale stipendio di dicembre a questi lavoratori toccherà una mensilità aggiuntiva, la cosiddetta tredicesima. Nata nel 1937, solo per i lavoratori del settore industria, nel 1960 la tredicesima fu allargata a tutti gli altri lavoratori, sia quelli del settore privato che quelli del pubblico impiego. La ...

Dipendenti pubblici - Arriva la tredicesima : quest’anno verrà pagata in anticipo : La tredicesima quest'anno arriva in anticipo per tutti i Dipendenti pubblici, precisamente venerdì 14 dicembre, perché il quindicesimo e il sedicesimo giorno dell'ultimo mese dell'anno cadono di sabato e di domenica. Secondo la legge gli stipendi statali di dicembre dovrebbero arrivare tra il 14 e il 16 del mese, in base agli impieghi, ma essendo giorni non lavorativi le paghe verranno anticipate.Continua a leggere

Quando Arriva la tredicesima e come si calcola : I lavoratori dipendenti con un contratto di assunzione a tempo determinato e indeterminato ricevono nel mese di dicembre una mensilità aggiuntiva chiamata tredicesima. La paga aggiuntiva, istituita in Italia nel 1937 come gratifica natalizia per i soli lavoratori delle industrie ed estesa nel 1960 a tutti con decreto del Presidente della Repubblica, è sempre più oggi un mito per i tanti precari e le partite Iva e un importante sollievo per chi ...

Pensioni - Arriva la tredicesima : occhio alle date (non le stesse per tutti) : Pensioni dicembre 2018: tra pochi giorni arriva la tredicesima, oltre al "solito" assegno. Per ritirarla, alcuni pensionati...